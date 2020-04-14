北京全市本地确诊病例治愈出院率97.1%

4月12日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例，无新增报告本地确诊病例。本地确诊病例治愈出院率达97.1%。

4月12日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，境外输入确诊病例治愈出院4例。截至4月12日24时，全市累计报告境外输入确诊病例173例，无境外输入无症状感染者报告，境外输入病例治愈出院80例。

4月12日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，本地确诊病例治愈出院1例。截至4月12日24时，全市累计报告本地确诊病例416例，无处于医学观察期的本地无症状感染者，本地确诊病例治愈出院404例，治愈出院率97.1%。

截至4月12日24时，全市已连续20天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（80天）、门头沟区（70天)、怀柔区(66天）、顺义区（64天）、密云区（61天）、石景山区（59天）、大兴区（59天）、房山区（56天）、昌平区（55天）、西城区（53天）、通州区（53天)、丰台区(40天)、朝阳区(39天)、东城区(37天)、海淀区(20天)。（记者 贾晓宏）