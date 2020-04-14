北京疾控：境外输入仍是最大风险

昨天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，预计本市4月中下旬仍将保持本土低发态势，境外输入仍是最大风险。我国其他省市对北京市的输入风险较低。

据介绍，近日，市疾控中心专家组分析研判认为，全球疫情持续呈现爆发式增长，预计4月中下旬境外疫情仍处于快速增长期。我国境内疫情防控持续向好，但境外输入和本土感染风险依然存在。预计4月中下旬，不排除全国本土出现零散病例的可能性，但疫情处于低位水平。近一周，黑龙江、内蒙古和上海输入病例增多，主要为俄罗斯输入，我国境外输入疫情压力仍较大。

本市疫情目前以境外输入为主，3月23日后，本市在入境人员隔离期间发现有零星境外输入确诊病例。截至4月12日24时，本市累计报告173例境外输入确诊病例，其中自英国输入57例、西班牙输入47例、意大利输入18例、美国输入18例、法国输入7例、塞尔维亚输入4例、匈牙利输入4例、奥地利输入3例、伊朗输入3例、泰国输入3例，荷兰、比利时、卢森堡、挪威、加拿大、巴西、巴基斯坦、墨西哥和希腊输入各1例。治愈出院80例。

目前，本市仍持续对重点人群进行核酸检测。3月31日至4月12日，完成北京口岸入境人员459件样本检测，结果均为阴性。湖北及武汉解封后至4月12日24时，离汉离鄂返京人员尚未发现确诊病例。4月8日以来，本市对1037名离汉到京人员进行病毒核酸检测，结果均为阴性。4月1日以来，北京市疾控、医疗机构及第三方检测机构仍持续开展重点人群监测，累计核酸检测4万多人，其中入境人员累计3122人，阳性2人。

今后，本市仍持续坚持对境外入境人员等高危人群实施核酸检测，全部实施严格的居家或集中隔离观察措施。（记者 贾晓宏）