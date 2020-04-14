习近平总书记在浙江考察时指出：“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。”“要深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇。”

这一重要论述背后，是清晰的辩证思维。应对新冠肺炎疫情，既要冷静看到“危”，又要努力用好“机”。总书记的讲话，为我们抓住危中之机提供了路径——发现机遇，捕捉机遇，进而创造机遇。

发现危中之机。回望2003年，不难发现，非典疫情虽然给中国经济社会发展带来巨大压力，但是客观上倒逼电子商务跨越式发展，更使中国省市县三级疾病预防控制网络加快建立健全，依法防控观念渐入人心，爱国卫生运动、环境保护、全民健身运动等深入开展。此次新冠肺炎疫情暴发，既给中国经济社会发展带来新挑战，也给加快科技发展、推动产业结构优化升级、抓好城市治理体系和治理能力现代化带来新机遇。举例来说，居家办公人群增多，为远程办公软件开发提供契机；一些企业复工复产面临困难，为转型升级带来机遇。

善于捕捉机遇。捕捉机遇更为关键，也更不容易，需要主动作为，识变、应变、求变。此次应对新冠肺炎疫情，中国行动迅速、果断有力，组织应对能力出色。捕捉机遇，中国力求争取主动、放眼长远。举例来说，新冠肺炎疫情提醒中国乃至世界，加快5G网络、数据中心等“新型基础设施建设”的风口已经到来。如何抓住机遇？近段时间，中央层面多次部署与新基建相关的工作任务，相关部委、各省份、企业应声行动。不少地方抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业。

努力创造机遇。创造新的机遇更具挑战性。曾经，面对外部冲击，中国打破常规，及时出台扩内需、促经济等政策措施，为中国经济增长从过度依赖出口转向“三驾马车”齐驱创造了机遇。当前，面对新冠肺炎疫情，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，正在为推动中国经济高质量发展、构建人类命运共同体等创造新的机遇。

每一次危机都是一场大考，既是对危机处理能力的考验，也是对机遇把握能力、定力和远见的检验。目前，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得进展，经济社会运行秩序加快恢复。但越是这个时候，越要始终保持清醒。疫情防控“大考”仍未结束，坚持变中求新、变中求进、变中突破，才能变压力为动力、化危为机，牢牢把握发展主动权，奋力实现今年经济社会发展各项目标任务。

（作者为本报评论员）