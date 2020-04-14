中国援老抗疫医疗专家组4月12日中午乘坐东航包机启程回国。回国前，中国专家专程看望了老挝首都万象所有确诊新冠肺炎患者。图为11日，在老挝首都万象收治新冠肺炎患者的150医院，中国援老抗疫医疗专家看望确诊病患。

（中国援老抗疫医疗专家组供图）

新华社发

近日，“战胜疫情：中国—东盟经贸合作”论坛举行。中国和东盟有关国家代表以线上视频形式，围绕增进经贸合作、共同战胜疫情等内容进行讨论。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国与东盟国家多次就疫情防控举行会议、分享经验、展开合作。作为山水相依的近邻，中国和东盟相互支持、团结协作，为开展疫情防控国际合作树立了典范。

互帮互助展现邻里深情

今年2月，在中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会上，中国和东盟各国的外长在开会前共同上台，留下一张手拉手、肩并肩的合影，向世界展示了中国与东盟携手应对疫情的姿态，令人感到暖心与振奋。

两个多月来，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国与东盟始终携手并肩、相互支持。

中国国内疫情发生之后，中国坚持公开透明的态度，及时向包括东盟在内的国际社会通报疫情信息。来自东盟各国的物质支援与精神支持则让中国深深感受到邻里温暖。

2月15日，东盟发表关于协同应对新冠肺炎问题的主席声明，对中方抗击疫情的努力表示支持，强调东盟各国应齐心协力应对新冠肺炎疫情。2月20日，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象举行，这是疫情暴发以来首个专门针对新冠肺炎问题的多边会议。中国与东盟用实实在在的合作行动向国际社会展现在困难面前守望相助、同舟共济的深厚情谊。

而今，当新冠肺炎疫情在全球蔓延，东盟各国面临严峻的防疫压力，中国感同身受，及时伸出援手，提供力所能及的帮助。

中国援助的医疗物资源源不断地送往菲律宾、印度尼西亚、缅甸和马来西亚等国；中国抗疫医疗专家组带着丰富的抗疫经验，先后赶赴柬埔寨、老挝、菲律宾、缅甸等国；中国和东盟国家还多次举行疫情防控视频会议，围绕检测手段、病例追踪、防控措施、临床治疗、无症状感染者等问题进行深入交流。

东盟秘书长林玉辉表示，中国迅速有效遏制疫情，经验值得借鉴。东盟已经与中国就共同抗击新冠肺炎疫情开展合作，双方还将加强信息技术领域的分享。

增强东盟国家战疫信心

“中国与东盟具有良好的合作机制，10+1的机制可以说是亚太地区多边伙伴关系中内涵最丰富、最成功的合作机制之一。此外，在公共卫生领域，双方的合作由来已久。2003年‘非典’发生后，中国与东盟曾举行领导人特别会议，共同应对疫情。”中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平在接受本报采访时指出，这为此次中国与东盟围绕新冠肺炎疫情展开合作奠定了基础。

当前，东盟国家疫情趋于紧张，中国捐赠多批抗疫援助物资，派出多批抗疫医疗专家组，获得各国的由衷欢迎、感谢与点赞。

缅甸卫生与体育部部长吴敏推日前表示，缅甸政府和人民对中国赴缅抗疫医疗专家组期盼已久，中方的帮助将提升缅方疫情防控、诊疗等方面的能力，为缅甸尽早控制并战胜疫情作出贡献。菲律宾外长洛钦表示，事实已经证明，中国采取的抗疫措施是正确有效的，菲方目前也在采取中国业已实行的一些措施。

“目前来看，中国与东盟的抗疫合作效果不错。中国经验在一定程度上帮助东盟国家少走弯路，使他们对这种陌生病毒的本质及防控有了进一步的认识。”许利平分析称，与此同时，中国疫情逐渐得到有效控制的成果，尤其是4月8日武汉正式“解封”，增强了东盟国家战胜疫情的信心。“从抗疫的信息、物资、技术及信心等各方面，中国都给予东盟国家许多正能量。”

“世界卫生组织公布的相关数据充分说明，中国采取的抗疫举措卓有成效，这为其他国家战胜疫情增强了信心。”泰国《曼谷商业新闻》报道称。

老挝国家广播电台副台长桑坎认为，当前，中国在努力防控本国疫情的同时，积极援助世界各国，向全世界分享中国的成功经验，向东盟等世界各国提供大量医疗物资援助，体现了中国的大国担当。

缅甸外交部下属战略与国际关系研究所资深研究员吴巴拉埃表示，中国与东盟国家的互帮互助证明，在全球化的今天，全人类已经成为荣辱与共的命运共同体。疫情是全人类共同的敌人，各国应该放下指责，尊重科学，携手共同抗疫。

为全球抗疫合作树典范

在2月举行的中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会上，中国国务委员兼外交部部长王毅提出4点合作倡议，其中一条是着眼长远，确立长效合作机制，建立中国—东盟公共卫生应急联络机制，提高突发卫生事件应急响应速度。

“接下来，中国与东盟在抗疫方面的合作会更加具体务实。”许利平指出，当务之急是采取综合措施，帮助东盟国家控制疫情。科学防疫、共同研制疫苗及新药、防疫机制化等将成为中国与东盟的合作重点。

在4月8日举行的“战胜疫情：中国—东盟经贸合作”论坛上，中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁指出，当下，加强中国—东盟双方经贸合作也是战胜新冠肺炎疫情的重要举措。双方经贸互补性强，在共建“一带一路”中、在中国—东盟自贸区政策支撑下，比邻而居的区域内经济循环会早于全球循环，也是区域内各国相互依存的选择。

“2020年是中国—东盟数字经济合作年。疫情之下，双方可以进一步提升数字经济合作，尝试发展新的经济形态，如网上办公、网上教学等，共同应对疫情带来的挑战，并在危机中激发更足的合作动力，增进彼此之间的互信。”许利平说。

作为近邻，中国与东盟国家山水相连，唇齿相依，休戚与共。面对新冠肺炎疫情这一人类的共同敌人，中国与东盟用行动树立了开展疫情防控国际合作的典范，也为构建人类命运共同体做出表率。

中国驻东盟大使邓锡军日前在印尼《雅加达邮报》发表英文署名文章指出，在过去短短两个多月里，中国与东盟共同经历了抗击疫情战斗的洗礼，双方人民的友好情谊在潜移默化中得到升华，为构建更加紧密的中国—东盟命运共同体积蓄了新的更大动能。

“中国与东盟的抗疫合作具有示范意义，既表明合作需要相互信任，也表明抗疫需要坚定信心。更重要的是，国际社会应当团结一致，集中精力，排除干扰，拧成一股绳，合力抗击疫情。”许利平说。