马来西亚疫情形势趋于稳定

马来西亚总理穆希丁近日宣布，行动管制令实施近一个月以来，全国新冠肺炎疫情已控制在“相对稳定的水平”，为彻底阻断病毒传播，政府决定再次将禁令延长至4月28日。

与此同时，马来西亚将分阶段重新开放一些经济领域。马来西亚国际贸易和工业部部长阿兹明·阿里4月11日宣布，包括理发（只限剪发）、洗衣、五金、电器和电子产品、汽车、机械和器材、建筑及相关项目、专业技术服务、社会保健服务等领域将逐步解封，从业者可从4月13日开始申请恢复营业。接下来将有更多经济领域复工。

根据马来西亚卫生部数据，截至4月11日，马来西亚累计确诊新冠肺炎病例4530例，死亡73例，治愈1995例，治愈率超过四成。目前，马来西亚的单日检测能力为1.15万人次，预计可提升至1.6万人次。绝大部分确诊病例的旅行史、感染源、密切接触者等信息都有迹可循。

疫情初期，马来西亚政府采取了一系列应对措施，及时通报疫情，向公众发布健康提醒。自3月18日起，马来西亚在全国范围内实施行动管制令，禁止出入境、停止聚集活动、关闭非必要商业设施以及学校等。为确保禁令实施效果，政府出动军队与警方联合执法。

马来西亚医疗系统相对完善，现有144家公立医院、214家私立医院，每千人拥有医护数约为4.2人。目前新冠肺炎患者占用全国34%的医疗资源，仍有66%的余力。当前，部分医疗物资存在一定缺口，政府正在抓紧进行国际采购，进一步扩充医护人员并建设可容纳600余床位的方舱医院。

据马来西亚国家银行预测，受疫情影响，今年马来西亚经济增速将在-2.0%到0.5%之间。为应对冲击，马来西亚政府3月27日宣布总额为2500亿林吉特（1林吉特约合1.6元人民币）的经济刺激计划，重点扶持中小企业、低收入人群、抗疫一线人员等。4月6日，政府再推出总额为100亿林吉特的经济援助计划，以减轻中小企业受疫情冲击的压力，其中包括成立一个总额21亿林吉特的特别扶助基金，每个中小企业将获得3000林吉特的扶助金，届时预计有70万家企业受惠。

疫情发生以来，中国和马来西亚双方团结合作、守望相助。在中方抗疫艰难时期，马方以各种形式为中方捐款捐物；在马方遇到困难的时候，中方也积极援助，分享中国抗疫经验，并捐赠了核酸检测试剂、口罩、防护服和呼吸机等抗疫物资。

（本报曼谷4月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 17 版）