最高检发布涉疫情暴力犯罪六个典型案例

人民网北京4月13日电 （记者彭波）近日，最高人民检察院发布第九批全国检察机关依法办理涉妨害新冠肺炎疫情防控典型案例。6个典型案例均属于犯罪分子在疫情特殊时期实施的严重暴力犯罪，包括驾车冲撞防疫卡点的危害公共安全案件；针对一线防控人员及提醒遵守防疫要求的群众实施的故意杀人、故意伤害案件；冒充防控人员实施的入室抢劫案件；冒充新冠肺炎感染者实施的绑架犯罪案件。

近段时间，涉疫情防控的故意杀人、故意伤害、抢劫、绑架等严重暴力犯罪案件时有发生，性质十分恶劣，危害后果十分严重。最高检统计数据显示，截至4月8日，全国检察机关共受理审查逮捕涉疫情刑事犯罪案件3158件3918人，受理审查起诉2461件3084人，其中依法批准逮捕寻衅滋事罪、故意伤害罪154件189人，提起公诉116件138人。

最高检要求检察机关对妨害疫情防控的暴力犯罪行为，严格落实从严从快的政策要求，坚决依法追诉。同时要避免不分具体情况搞“一刀切”的简单操作，注意贯彻罪责刑相适应原则，审慎处理。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 11 版）