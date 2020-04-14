4月9日，春光明媚，87岁的新冠肺炎康复患者王欣唱着歌，走出了武汉大学人民医院东院。“我爸爸能有今天，多亏了医护人员的照顾和治疗！”他的女儿激动落泪。

一个月前，复旦大学附属中山医院支援湖北的医生刘凯在护送王欣做CT的途中停下来，让老先生欣赏了一次久违的落日。这个画面感动了无数人。

据了解，在支援湖北医疗队和武汉医务工作者的共同努力下，湖北已有3600多位80岁以上的新冠肺炎患者被治愈，其中包括7位百岁以上老人。

“高龄老人治疗难度相对较大、费用也相对较高，医疗资源投入也较多。但是，对于医务工作者来说，必须始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，用心用情敬佑每一个生命！”国家卫健委医政医管局有关负责人表示。

80岁以上患者救治成功率近70%

4月12日一早，大连医科大学附属第二医院急诊科副主任隋韶光收到了武汉市民丁女士发来的一条微信视频：“你好，我老母亲现在又能吃又能睡，精神状态非常好。”视频中，一位老人竖起了大拇指。

2月13日晚，98岁的胡婆婆和55岁的女儿丁女士转院到武汉雷神山医院，此前她们已双双确诊新冠肺炎。“胡婆婆患有高血压、心脏病等基础疾病，入院时高烧40摄氏度，属于危重症。”隋韶光回忆，老人入院前身上还有大面积烫伤，感染风险很高。隋韶光立即组织来自三所三甲医院急诊科、心内科、呼吸科、重症医学科等科室的14名骨干医师进行会诊。治疗难度太大，雷神山医院还请来中国医学科学院院长王辰院士参与会诊。在专家团队的共同努力下，胡婆婆和女儿于3月1日治愈出院。“我们的天职就是救死扶伤，决不放弃每一名患者。”隋韶光说。

国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍，重症、危重症高龄患者，90%以上有合并基础疾病，救治难度很大。

在湖北新冠肺炎患者医疗救治中，采用轻重症患者分类救治，65岁以上的患者，因为多伴有基础疾病，一般采用住院治疗，收治到条件较好的医院。钟南山、李兰娟、王辰、乔杰、黄璐琦等多位院士率领团队在临床一线指导开展重症救治工作。

全国精锐力量与本地医疗专家强强联合、各展所长，武汉危重症患者治愈率明显提高，其中80岁以上患者救治成功率近70％。

8位百岁以上患者7位已治愈出院

3月23日，转到华中科技大学同济医院中法新城院区的第三十三天，94岁的孙贤章（化名）和88岁的李念珍（化名）治愈出院了。

两名患者年龄大、基础疾病多，入院后，医院立即成立了由医生、呼吸治疗师、营养师、心理咨询师组成的专门小组。“刚入院时，孙爷爷的血氧饱和度只有89%，呼吸治疗师给予吸氧治疗。吸氧治疗后，孙爷爷的血氧饱和度有所好转，上升到了92%。”中南大学湘雅三医院钟竹青说。

肺部炎症逐渐好转后，孙贤章的胸腔积液问题又凸显出来，3月4日，医疗团队为他进行了胸腔穿刺引流。考虑到老人蛋白质丢失引起的营养问题，团队成员立马把自己的全能素、蛋白粉等营养物送给他。“出院了，我们还要好好过，我还没有过够！”李念珍说。“咱们再去唱几句（戏）！”孙贤章回应。

在不断总结推广前期成功经验的基础上，全国医疗力量进一步优化诊疗方案，对湖北重症、危重症患者严格落实“一人一策”救治策略。

武汉大学人民医院院长王高华说，在救治中，全国各医疗队和本院医生整合、混编成立了气管插管小分队、血液净化小分队等，开展精准治疗。四川大学华西医院重症医学科主任、第三批支援湖北医疗队队长康焰介绍，医疗队坚持三级查房制度，对每一个病人拟定最恰当的治疗方案。同时，坚持疑难病例讨论，多学科专家深入分析，拟定个体化治疗方案。华中科技大学同济医院光谷院区通过电子病历系统，24小时动态追踪危重病人病情变化，第一时间向医疗队反馈。

80岁、90岁、100岁！武汉不断刷新着新冠肺炎治愈患者的年龄纪录。截至4月11日，武汉新冠肺炎患者中共有8位年龄超过100岁的患者，其中7位已经治愈出院。

细心呵护，增强治愈信心

“王奶奶精神状态好了很多，吃饭睡觉也很规律，已经安全度过了出院后14天的留观期，从传染病房转到了普通病房。”4月12日，武汉东湖新技术开发区佛祖岭社区卫生服务中心副院长辛善志介绍，104岁的新冠肺炎患者王奶奶康复良好。但由于老人没有直系亲属，原来生活的福利院还处于关闭状态，他们现在专门成立一个团队负责老人的生活和医疗。

王奶奶2月中旬被确诊为新冠肺炎，在武汉市三医院光谷院区住院治疗。初到病区时，王奶奶还有一些“犟脾气”，医护人员耐心地哄着。“老人不喜欢白米粥，不吃米饭和嚼不烂的菜，喜欢牛奶，喜欢加火腿的鸡蛋羹。”武汉市三医院光谷院区重症医学科主任付守芝说，为了保障老人的营养，医护人员们还专门用医护休息区的一口电饭锅给她“开小灶”，蛋黄羹、火腿小米粥、牛奶米粉、酸奶水果，每天3次，由接班医护送入病区。在医护人员亲人般的治疗、护理下，3月16日，王奶奶出院。

在隔离的环境下，加上缺乏治愈信心，一些老年患者会产生恐惧、焦虑、抑郁等情绪，增加了治疗的难度。

“刚开始，95岁的刘爷爷很不配合治疗，也不愿意吃饭。我打听到他喜欢京剧，就有招了！”重庆第三批支援湖北医疗队队长赖晓东说，医护人员专门给老人下载京剧歌曲或视频，每当老人不开心时，就放给他听。在“京剧疗法”的配合下，老人康复出院了。

最让武汉市肺科医院五病区主任杜鹃捏把汗的是84岁的患者罗奶奶。在医护人员一个多月的不懈努力下，罗奶奶终于能下床走动了。但她却行为异常，常把旧衣服藏在身下。一天晚上，医生查房时终于发现，她旧衣服里藏着一瓶安眠药。

“就算治好了肺炎，出去也会拖累孩子，不如自己了断……”在杜鹃反复追问下，罗奶奶说出了心里话。杜鹃和医护人员立刻排好班，每天轮番开导罗奶奶，还联系罗奶奶最疼爱的孙子经常给她打电话疏导情绪，老人的心结慢慢打开了，病情也逐渐好转。3月11日，罗奶奶顺利出院，她说，“你们好不容易把我救回来。今后，我一定会好好的。”4月初，罗奶奶离开康复驿站，回归家庭生活。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 02 版）