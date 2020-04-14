让疫情通报更扎实细致

稍加留意不难发现，4月8日广东省卫健委的新冠肺炎疫情情况例行通报中，比以往多了几个字：“××输入，入境口岸发现”“××输入，主动排查发现”“××报告，主动排查发现”。较之以往对境外输入确诊病例及关联病例只说明来源地，如今还增加了发现途径。

一段时间以来，全国绝大多数县区持续处于“低风险”级别，疫情最重的武汉在封控管理76天后于4月8日零时“解封”。然而，于外，境外疫情正在加剧蔓延；于内，境外输入关联病例、无症状感染者成为新一阶段的社会关注点，使得人们在抓紧复工复产的同时又不能不时刻警惕风险。在此情况下，进一步细化每天例行疫情情况通报内容，增加信息量、透明度，无疑具有很现实的积极意义，值得肯定。

对此，至少可以从两个层面来理解。一是及时回应了社会关切。站在公众角度，虽然熟悉的生活状态渐渐回归了，但因为境外疫情输入风险持续存在，总还有挥之不去的担心。比如路上的关卡都撤了、堂食也在一定条件下开放了，但毕竟疫情风险还在，且像无症状感染者所警示的那样，病毒传播方式越来越有隐蔽性。因此难免会有疑问：常态下的防控是否到位，都做了哪些工作？一旦相关信息需求得不到及时回应，谣言就有了滋生的土壤。在这种情况下，强化对确诊病例的信息说明，不仅可以增加信息公开的透明度，而且也传达了现阶段的防控工作实际状态，有助于纾解公众焦虑。

二是为各方提供行动指引。对公众来说，通报确诊病例发现方式，一定程度上也是告知其当前病毒传播的主要路径。一方面，提醒公众，尽管生活状态逐渐恢复了，但当下的风险防范意识还不能放松；另一方面，通过不同的发现途径，公众也可以有针对性加强相关方面的自我防范。对各级防控部门来说，这实际上也是间接接受公众监督的一种方式。无论是口岸检测还是社区排查，相关防控工作做得越扎实越细致，信息通报内容就越有说服力，从而稳定公众情绪。

从初期对确诊病例行踪轨迹的通报，到目前加强对确诊病例发现途径的说明，实际上都验证了一个道理：越是在风险不确定的时候，越是要加大权威有效信息的公开力度，越有助于破除谣言、消除公众的莫名恐慌。完善公共卫生突发事件应对体系，提升应对重大风险的治理能力，这些经过“实战”检验的经验做法，今后应该坚持下去。

（摘编自4月9日《南方日报》，原题为《增加说明“主动排查”的积极意义》）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 05 版）