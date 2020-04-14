越是赶工期、抢进度，越要拧紧“安全阀”，确保复工复产既“红红火火”，又“平平安安”

从最坏处着眼，做最充分的工作，每一个主体都履职尽责，每一类风险都摸排清楚，每一个环节都严密防范

安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局，必须警钟长鸣、常抓不懈，丝毫放松不得。

在全国新冠肺炎疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展的时刻，做好安全生产工作显得尤为重要。习近平总书记近日就安全生产作出重要指示强调，当前，全国正在复工复产，要加强安全生产监管，分区分类加强安全监管执法，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。

任何时候，安全生产这根弦都不能放松。现在加快复工复产，但仍要坚持外防输入、内防反弹，解决好疫情防控面临的一些新情况、新问题。与此同时，自然灾害等风险交织叠加，安全生产形势依然十分严峻。这提醒我们，绷紧安全生产这根弦必须一以贯之、久久为功。现在，为了把疫情造成的损失追回来，一些企业正在增人手、添设备，加班加点，开足马力生产。越是赶工期、抢进度，越要拧紧“安全阀”，确保复工复产既“红红火火”，又“平平安安”。

一线员工是安全生产的关键主体，为复工复产拧紧“安全阀”，应当高度关心他们的身体健康和心理状态。与往常相比，在做好疫情防控的同时推进复工复产，需要处理更多的工作内容、安排更复杂的工作流程，也意味着更大的工作压力。同时，一些企业经营面临困难，职工收入与福利待遇可能会受到影响。多重压力叠加，很容易让员工产生焦虑等负面情绪，埋下安全隐患。心理隐患不易被察觉，对安全生产的潜在威胁更大，应及时发现并予以消除。

对相关部门来说，安全监管责任必须压实，各项措施必须落实到位。此前住房和城乡建设部下发通知，疫情防控期间企业安全生产许可证和企业主要负责人等人员安全证书到期的，有效期自动顺延至疫情防控结束。证书自动延期，是解决实际困难、助力复工复产的务实举措，但绝不意味着安全监管可以有丝毫延迟或松懈。在这个特殊时期，必须守住安全底线，落实各项监管制度，压实安全生产责任。

危和机总是同生并存的，克服了危即是机。疫情给企业复工复产、安全生产带来许多新的风险和挑战，也客观上促进了安全生产领域新技术的应用普及。从运用大数据技术及早发现备汛防汛风险，到利用林区热成像检测系统及时准确发现火源火点，再到全国各级应急管理部门线上监测、网上排查各类隐患问题3万余项……疫情防控期间人员接触减少，客观上为新技术、新模式提供了生长空间。抓住机遇、加强创新，让科技元素更好融入企业生产和发展，有利于进一步织密安全生产的防护网。

从最坏处着眼，做最充分的工作，每一个主体都履职尽责，每一类风险都摸排清楚，每一个环节都严密防范，才能守住不发生重大安全生产事故的底线，让复工复产沐浴在安全的阳光下。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 05 版）