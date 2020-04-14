中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资

据新华社曼谷4月13日电 （记者任芊）中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资交接仪式13日在中国驻泰国大使馆举行。中国银行、中国亚洲经济发展协会、《中国—东盟博览》杂志社等机构共同向泰方捐赠口罩、防护服、护目镜等抗疫物资。

泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷代表泰国政府和人民向中方表示衷心感谢。他表示，新冠疫情在泰国暴发以来，中国政府、企业和社会各界纷纷施以援手，为泰国抗疫提供了重要协助。

阿努廷说，此次中方再次捐赠泰方紧缺的抗疫物资，将为保障泰国医护人员安全发挥重要作用，是泰国收到的最好的宋干节（泰历新年）礼物。中方善举不仅体现了“泰中一家亲”的深厚情谊，更反映出两国民众和社会各界之间牢不可分的密切友谊。相信疫情过后，两国关系将更加牢固紧密。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）