“一个人的力量是有限的，大家一起努力，就能做成很多事情。” 近日，法国人弗雷德结束了在武汉近60天的志愿服务工作。他说，武汉已经成为他的第二个家，面对新冠肺炎疫情，他希望贡献自己的一份力量。

弗雷德来自法国里昂，8年前随中国妻子定居武汉，曾在武汉理工大学当法语老师。疫情突如其来，弗雷德与家人留在武汉。1月26日，当朋友询问弗雷德是否愿意加入民众自发组成的志愿车队，为武汉的医院与社区运输物资时，他当即爽快答应。

“只要抗疫一线的医护人员需要，我们随时整装待发。”在近两个月的时间里，弗雷德每天早出晚归，开着自己的车给武汉各相关医院运送消毒水、橡胶手套、防护服、食品等，还帮助社区运输蔬菜水果、日常生活用品，累计行驶里程超过3000公里。

“武汉是我们共同的家园。大家想着多送几趟物资，就是为武汉抗击疫情多尽一份力，”弗雷德说，“这场疫情，让我看到中国人民团结互助的精神，这种精神迸发出强大的力量。”弗雷德认为，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，包括迅速建设火神山、雷神山等专门医院，改建方舱医院，充分动员社区力量，构筑起联防联控的严密防线等。得益于这些科学果断的决策，中国有效控制住了疫情。如今，武汉各社区生活正在逐步恢复正常。

“现在，我经常把中国的防控举措分享给法国的亲友，建议他们少出门、戴口罩、不聚集等。”弗雷德认为，科学的自我防护能有效减少病毒传播风险，中国的抗疫经验值得借鉴。当前，疫情仍在全球蔓延，加强抗疫国际合作是大势所趋。弗雷德表示，中国向其他国家派出抗疫医疗专家组、援助医用物资等行动，体现了负责任大国担当，“只有携手抗疫，才能共渡难关”。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）