当前，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延。在中国驻各国使领馆的组织和倡议下，广大华侨华人、留学生、中资企业齐心协力、守望相助，及时有序地组织起抗疫工作保护自身安全健康，还积极捐赠物资，支持所在国抗击疫情。中华民族的团结精神与共建人类命运共同体理念在这场全球抗疫斗争中得到有力诠释。

“‘健康包’是来自祖国的叮咛呵护和温暖关怀”

中国驻巴西大使馆日前与在巴中国师生举行视频交流会，大使馆表示，“健康包”已送达所有在巴留学生手中，大使馆将继续同师生保持通畅联络，随时提供抗疫咨询与服务。在致领区留学生的慰问信里，中国驻里约热内卢总领馆表示：“每个人都是国家的宝贝，我们都是亲人；每个人都是战士，我们都是战友。让我们同舟共济，共同迎接抗疫胜利时刻的到来！”

日前，菲律宾主要华侨华人社团成立菲律宾华社救灾基金抗疫委员会。中国驻菲大使馆向该委员会代表转交了353箱防疫医疗物资。菲律宾中国留学生联合会名誉主席金琬告诉记者，大使馆在日常生活、防护物资、咨询诊疗等方面给了在菲留学生很大支援和帮助，“所有这些暖心举措，都让中国留学生感到，祖国永远是大家坚强的后盾”。

“我们不害怕，因为有中国医务人员解疑释惑；我们不害怕，因为有强大祖国给予力量。”中国驻墨西哥大使馆送来的“健康包”让在墨西哥国立自治大学留学的赵玲铃感受到了祖国母亲的温暖，“中国同胞在抗击疫情中表现出的爱国主义精神和国际人道主义精神让我们深受鼓舞。我要努力学习，为祖国发展贡献自己的力量。”

连花清瘟胶囊、一次性医用口罩、防疫指南……看到中国驻巴基斯坦大使馆发放的“健康包”里的防疫物品，巴基斯坦国立现代语言大学中国交换生胡雅然感慨：“一个个‘健康包’是来自祖国的叮咛呵护和温暖关怀，展现了祖国的强大‘暖实力’。”

“为全球早日战胜疫情继续作贡献”

4月7日，国家卫生健康委正式对外推荐了一个针对海外华侨华人的疫情互联网咨询服务平台。该平台提供包括新冠肺炎防治的公共卫生知识、防控指南、诊疗方案、常见问题解答等，也可链接至医疗机构和第三方互联网咨询平台，通过为海外华侨华人以及相关机构提供健康咨询、临床诊疗技术交流等方面的服务，提高大家对疫情防控的科学认知，消除不必要恐慌，增强战胜疫情的信心与能力。

早在2月初，中国驻赞比亚大使馆就发布了疫情防控预案和居家医学观察方案，与赞比亚政府和华侨华人团体合作登记返赞人员信息。大使馆还走访了中资企业和侨社，鼓励侨民做好准备，同时组织中资企业向赞比亚捐赠物资。

中国驻埃及大使馆第一时间发布《旅埃同胞新冠肺炎疫情应对指南》，从联络机制、信息渠道、物资保障、就诊流程等各方面入手，全方位服务旅埃同胞。

厄瓜多尔侨界召集保护协助志愿者小组，设立应急平台。福建省侨联工作人员和福建省卫健委的医生每天准时在线为侨胞提供医疗咨询、专业解答和防疫自救的医学知识。“我们将齐心协力、共渡难关，为全球早日战胜疫情继续作贡献。”

“体现了整个城市在抗疫过程中的团结互助”

面对法国很多医院存在医疗防护用品不足的情况，法国华商专门成立“共同抗疫动员会”，不仅向当地提供物资援助，还协助医疗机构采购物资。据统计，截至目前，法国华侨华人捐赠口罩近800万个。

法国电视1台4月11日午间新闻节目专门播出了巴黎华侨华人社团援助医疗物资、帮助法国抗击疫情的视频片段，称赞“这是珍贵的帮助”。巴黎大区议会议员佛朗克莱表示，自疫情在法国暴发以来，在法华侨华人团体慷慨捐赠了口罩。他还强调，疫情蔓延导致采购口罩程序日益复杂，“如果没有在法华侨华人团体的协助，很难完成这项任务”。

美国加州阿尔汉布拉市市长罗斯·马扎、前市长沈时康等日前来到洛杉矶农夫市场，向社区民众宣传防疫知识，免费分发当地华侨华人捐赠的口罩。截至目前，南加州华人联合总会已向30多家机构捐赠了近18万个口罩和大量防护服等物资。他们还将通过与当地连锁药店等合作，直接将口罩等物资分发给当地民众。赫莫萨比奇市警察局在社交媒体上感谢华侨华人赠送口罩的善举，并配上巡逻警官戴着口罩执勤的图片。马扎表示：“华人社区是阿尔汉布拉市的重要组成部分，他们的善举体现了整个城市在抗疫过程中的团结互助。”

4月10日，南非洲广东总商会将10万个医用口罩捐赠给南非华人警民合作中心等6家侨社及金山大学、约翰内斯堡大学，助力当地抗击疫情。金山大学和约翰内斯堡大学校方代表对此表示感谢，表示这些口罩将极大缓解防疫物资短缺的困难，两校将妥善用好这些爱心物资，加强对中国留学生的保障，确保同学们安全。

疫情期间，巴西圣保罗出现了一支爱心小团队。发起人之一孙总敏表示，在社交媒体上看到当地医院的求助信息后，他便和朋友一起筹备了物资。截至目前，有近300名侨胞参与捐赠，共帮助了7家医院和一家老人院。“希望能让更多巴西民众知道，中巴携手定能渡过难关。”

日前，在智利的侨胞向智利首都圣地亚哥转交中国丽水市捐赠的口罩和医用手套。圣地亚哥市长费利佩·亚历山德里表示，非常感谢友城丽水市的及时捐赠，这些物资将交付给当地的警察局和老年群体使用。

苏里南华侨华人社团联合总会日前向当地卫生部捐赠了口罩和防护服等防疫物资。苏里南卫生部部长埃利亚斯感谢中国政府和在苏华侨华人提供的支持，赞赏中方积极支持和促进抗疫国际合作。

守望相助，心手相牵。一个个故事，传递出温暖和希望。正如欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳所言：“病毒是全人类共同的敌人，疫情面前，应该树立更加紧密的人类命运共同体意识。团结应对，必将共克时艰。”

（本报北京、巴黎、约翰内斯堡、开罗、曼谷、墨西哥城、里约热内卢、布鲁塞尔、曼谷、华盛顿4月13日电 记者曲颂、刘玲玲、万宇、黄培昭、孙广勇、刘旭霞、朱东君、张朋辉、赵益普、李晓骁、张远南、张梦旭）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）