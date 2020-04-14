从近期境外输入病例关联本土病例确诊的情况看，“外防输入、内防反弹”防控策略中，做好“外防输入”是“内防反弹”的前提条件，从严把好入境关口至关重要。减少不必要跨境流动、入境核酸检测、集中隔离观察等防控措施须继续严格执行，不能有任何疏漏。只有守住疫情境外输入关，才能进一步做好“内防反弹”工作。

国家卫生健康委4月13日发布，4月12日全国报告新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例为本土病例，本土新增病例为3月11日以来单日最高。据世界卫生组织最新通报，全球累计死亡病例已超10万例，连续4日单日新增确诊病例超8万例。我国“外防输入、内防反弹”形势严峻，防控工作决不能放松。（相关报道见03版）

4月12日境外输入98例病例中，黑龙江占49例，内蒙古占35例，凸显两地绥芬河口岸和满洲里口岸境外输入病例压力陡增。本土新增10例确诊病例中，黑龙江占7例，广东占3例，多为由境外输入病例关联引起并转为本土聚集性病例。目前，我国70%输入病例于隔离期发现，对所有入境人员进行14天集中医学观察非常必要。采取严格措施防范境外疫情输入，是为了做好从国门到家门的全链条管理，最终达到及时管控一代病例、有效预防二代病例、切实杜绝三代病例的目标。

当前，境外疫情仍处于上升阶段，防控疫情从毗邻国家输入压力持续加大，最大限度减少跨境流动是第一要求。我国陆地边界线漫长，地貌地形复杂，管控难度很大，国家移民管理局不断强化防控疫情输入工作，严格控制签发各类边境地区出入境证件，限制旅游、探亲访友等非必要出入境活动。这些工作难度再大，面临的情况再复杂，也必须不折不扣做严做实，因为已经没有其他选择。

按照要求，疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性口岸将延期开关，限制人员从边境口岸、边境通道通行，仅保留货运功能。同时，依靠群防群治、联防联治，加强与毗邻国家移民管理部门的执法合作，建立信息互通、共享的机制，推动采取与我方协调一致的防疫管控措施，联合打击跨境违法犯罪活动。

绥芬河口岸等陆路边境城市重大疫情防控能力尚有不足，加强当地医疗卫生机构的防控能力乃当务之急。国家卫健委已派工作组和专家组驰援绥芬河，帮助口岸城市完善防止疫情输入的各项政策措施和技术方案，加强检测能力、救治能力和隔离能力等一系列能力建设，争取让整个防控工作实行环节和环节之间无缝衔接和闭环管理。边境口岸城市所在的省市地方政府要切实把口岸防控工作作为重中之重，协调辖区各种资源，支援口岸城市防控工作。

从近期境外输入病例关联本土病例确诊的情况看，“外防输入、内防反弹”的防控策略中，做好“外防输入”是“内防反弹”的前提条件，从严把好入境关口至关重要。减少不必要跨境流动、入境核酸检测、集中隔离观察等防控措施须继续严格执行，不能有任何疏漏。只有守住疫情境外输入关，才能进一步做好“内防反弹”工作。

同时，黑龙江和广东本土聚集性病例增加，再次提醒我们要高度警惕，始终保持清醒的头脑，坚决遏制查处聚集聚会聚餐、违规瞒报经营等违反防控规定的高风险行为。任何思想松懈、心存侥幸都势必加大疫情传播风险，必须尽最大努力防止疫情反弹。

目前，各地中小学陆续开学复课，北京中小学春季开学日期日益临近。北京要继续做好“外防输入、内防反弹”工作，强化从国门到家门“全链条防控”，现阶段要重点“防松劲、防漏洞、防反弹”。要大力提升科技防控水平，推动社区防控从应急状态转为常态化，加快推动正常生产生活秩序恢复，继续加强对集中医学观察点人员、居家观察人员、湖北武汉返京人员、入境进京人员、进京入住酒店人员的防控管理，确保首都疫情防控万无一失。