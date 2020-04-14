六部委：精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作

人民网北京4月14日电 据国家邮政局官方网站消息，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制部署要求，4月13日，交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局、中国民用航空局和国家邮政局六部委联合发布《关于精准做好国际航空货运机组人员疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》），提出对国际航空货运机组人员实施严格封闭管理。

《通知》明确，国际航空货运机组人员下机休息后继续执飞国际航线的，海关登临检疫无异常后，按照不入境、不检测、指定地点集中休息的方式由所在城市人民政府负责实行封闭管理。对于具备相关条件的机场，在机场设立专门区域用于国际航空机组人员休息，要配备生活必需的相关设施设备，为机组人员休息创造良好条件。对于不具备相关条件的，机场所在地城市人民政府要在综合考虑机场、航空公司意见基础上，在机场附近指定地点（酒店、宾馆）用于国际航空货运机组人员集中封闭休息，从机场到集中封闭休息地点实行点对点专车接送。定点专车司乘人员、集中封闭区域工作人员应做好个人防护。

《通知》要求，机组人员要加强自律，不得擅自离开集中封闭区域，不得到机场、指定酒店和宾馆的公共场所活动。要通过安排专人值守、视频监控等方式，对机组人员实行严格管理。国际航空货运机组人员入境后继续执飞国内航线的，应在第一入境口岸接受核酸检测，检测结果确认前由当地人民政府实施管控，检测结果为阴性的，方可继续执飞。

《通知》明确，各民航地区管理局、各地邮政管理局要落实行业监管责任，按照职责分工加强对航空货运企业、邮政快递企业的监管，督促指导建立健全并严格执行疫情防控工作各项制度，积极配合地方政府落实机组人员封闭管理制度。各地交通运输、卫生健康和海关、出入境边防检查等部门要根据自身职责，进一步优化相关管控措施，做好国际航空货运机组检疫相关工作。

《通知》强调，相关地方人民政府要严格落实属地责任，尽快确定航空货运机组人员集中封闭休息地点。要组织卫生健康、交通运输、公安等相关部门，安排专门力量，切实加强对国际航空货运机组的管理，有效控制其活动范围和疫情传播风险。北京地区应按首都严格进京管理联防联控协调机制相关规定执行。