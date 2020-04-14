部署调集专家和防疫物资增强边境地区疫情防控能力 进一步扩大检测范围做好精准防控和推动全面复工复产

新华社北京4月13日电 4月13日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，继续抓紧抓实抓细各项防控工作。动态完善防范疫情跨境输入举措，提高针对性有效性。加强精准防控和规范处置，排查消除疫情反弹风险隐患，为推进全面复工复产创造有利条件。

会议要求，要抓住重点，精准有效施策，加强境外疫情跨境输入防范。继续严格口岸管控，尽可能减少不必要的人员跨境流动，统筹做好口岸管理、检验检疫、封闭转运、隔离诊治等工作。根据边境省份不同防控压力，分级组织内地医疗防控专家工作组到边境一线，支援和指导疫情防控、方舱医院建设、集中隔离点和定点医疗机构设置及患者救治工作，调集检测试剂和设施、诊疗救治设备等，增强边境地区、口岸城市防控和救治能力。加强疫情防控国际合作，严格医疗防疫物资出口质量监管，依法严肃查处没有资质和不按标准生产、哄抬防疫产品和原材料价格等行为。

会议指出，近期个别地区连续出现散发病例，要继续做好社区防控，将防控措施落实到户到人，对中国和外国公民一视同仁，防止疫情扩散。切实做好无症状感染者及其密切接触者的流行病学调查和医学管理。通过社区、医疗机构发热门诊、面对面流调三道防线，及时发现确诊病例和无症状感染者，坚决落实“四早”措施。实事求是、公开透明向社会全面发布疫情信息，科学做好无症状感染者累计情况调查和信息发布工作。要加强离汉人员检测和健康管理，抓紧做好扩大核酸和抗体检测范围工作，这既可让群众安心，又有利于人员流动、推动全面复工复产。对到目的地从事教师、医务工作和公共场所、交通工具等方面服务的重点人群，做到核酸检测应检尽检，对其他人群鼓励在离汉前进行核酸检测。武汉市要尽快推进无症状感染者血清流行病学调查工作。对离汉人员持有到达目的地前7天内核酸检测阴性或既往血清特异性保护抗体检测阳性证明的，可即正常复工复产复学。离汉前未进行核酸检测或无法提供抗体检测阳性结果的人员，应严格执行目的地防控要求和规定。加大科研攻关力度，提高检测能力，缩短检测时间。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。