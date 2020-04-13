那一夜，我们拉着2000箱药品进武汉

葱香热辣的热干面气息，从刚刚复工的街边小铺里飘散出来，久“宅”未出的人们开始推开家门舒活筋骨，武汉的城市活力值正逐渐恢复。而那些为这座城市的重启而奋斗的身影，从未远去。许多之前和武汉没有什么交集的人，在全民战“疫”的历史性时刻，也拥有一份属于自己的独特经历。

戴建元是一名司机。1月22日晚，武汉封城前夜，他和同事从700公里之外的江苏泰州出发，千里奔驰，将急需的药品送往荆楚大地。17年前，他给全力抗击“非典”的北京送过药；17年后，56岁的他又带着同事一起，把车开进了武汉。

戴建元口述称，自己是扬子江药业集团车队的一名驾驶员。雷神山、火神山以及各方舱医院，都用过我和同事们运去的药物。他说，武汉“封城”那日，我和同事连夜带着2000箱抗疫药品进入武汉城区时的场景，那空荡的街道，呼啸而过的救护车，还历历在目，恐惧与勇气在内心深处不断搏斗的感觉，也记忆犹新。

“其实这不是我第一次参加这种紧急支援任务了。17年前‘非典’时的进京证明，到现在我都保留着。”戴建元表示，没想到17年后，我和同事们又一次参加了疫情支援活动。我们没有人退缩，在岗的十多名驾驶员和管理人员全部报了名。

1月22日晚上8点半，距离接到药品支援商函不过5个多小时，包括戴建元在内的3辆车组成的车队出发了。考虑到武汉的病毒感染情况，扬子江药业给每人都备了足够的口罩。另外还带了消毒液以及方便面、饮用水等，打算一路上吃饭、休息全在车上，尽量减少与外界的接触。

“我们一行7人，我56岁算最年长的，其余最年轻的也有30岁，都正处于父母日渐年老而子女又尚未立业的年纪，是家庭中的顶梁柱。但在这种时刻，大家都毫不犹豫地站了出来。”戴建元说，安全员徐猛是第一个报名的，汽修师傅严章平有30多年的经验了，是一名退伍老兵，平时有重要任务，他是当仁不让的最佳人选。然而那段时间他的岳父病重，母亲也在住院，大家都想照顾他一下，严师傅却主动要求跟随车队进行保障工作。

“说不害怕都是骗人的，”戴建元回忆说，但我们送的是疫区急需的药品，而且个人防护做好，还是一定可以顺利完成任务的。为了缓解气氛，我们还打开车上的收音机，又唠起家常，尽量让自己忘记正接近疫情最严重地区、面临危险，只把它当成是一次普通的运送任务。

到达武汉做交接时，对接的工作人员始终和这些车队司机保持一定距离。戴建元说，他们告诉我们现在是特殊时期，不方便接近，也提醒我们要提高警惕。后来车队的同事们还一直跟对方保持着联系，得知大家都安然无恙，我们心里也多了一丝欣慰。

“其实我的同事们比我行动得更快。”戴建元称，公司固体制剂的1号车间一直没停工，加班加点；生产抗病毒药品的口服液2号车间，在一天之内召集到符合疫情防控和生产操作条件的员工145名，采取封闭式管理，保证了疫情期间的市场供应。之后，随着火神山、雷神山及各方舱医院陆续投入使用，集团通过一级经销商获得武汉防控指挥部下发的采购指令，多次准备药品送往武汉，并确保货源充足。

戴建元同事称，“人手短缺时，无论职位高低，只要一声吆喝，每个人都是临时装卸员，只要一线需要，人人都能快速返岗，投入工作。” 现在武汉终于“重启”了，戴建元表示，还想再去武汉看看的，在路边随便找人聊聊天，听他们讲这么长时间的经历，赏赏樱花，逛逛汉正街，看看黄鹤楼。