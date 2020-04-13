2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会，邀各大医院来招贤纳士！

日前，由教育部社会科学司和人民网联合举办的“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”，吸引了全国各地的在校大学生和社会各界网民。据统计，5027.8万人次观看了直播，相关网站、客户端、社交媒体访问量达1.25亿人次。

为做好疫情防控期间2020届高校毕业生就业工作, 人民网·人民健康作为人民日报社人民网面向大健康领域打造的传播、服务、合作平台，联合北京医才讯科技有限公司的技术力量，在北京市卫生健康委人才交流服务中心的行业指导下，依托新媒体平台“人民好医生”App举办2020年“人民好医生”全国卫生人才就业网络招聘会。

网络招聘会于2020年4月7日至6月30日期间举行，过程中所有职位发布、简历的选以及视频面试均全程线上进行。

即日起，主办方面向全国各地医院发出邀请，欢迎各单位积极报名参会，为加强卫生人才队伍建设持续“招贤纳士”！

举办时间：2020年4月7日至2020年6月30日

举办方式：网络视频招聘会

会议规模：不限名额

参会单位：医院、医学院校、科研院所以及医药卫生健康领域企业。

应聘对象：主要面向2020年各医科院校应届毕业生和广大医药卫生领域的求职者。

【举办单位介绍】

指导单位：北京市卫生健康委人才交流服务中心

主办单位：人民网·人民健康、人民好医生

协办单位：北京医才讯科技有限公司

北京市卫生健康委人才交流服务中心（北京市卫生人员考评中心），1992年由北京市机构编制委员会批准成立的隶属于北京市卫生健康委员会的事业单位。中心宗旨“为人事制度改革服务，为基层服务，为卫生专业人才服务”，现主要负责卫生人事、人才网络的建设和维护；负责卫生人才信息的收集与发布；负责卫生专业技术人员职称的评审以及考务等工作；负责北京市住院医师规范化培训的相关工作；开展卫生事业单位的人事档案代理；开展公开招聘、人才派遣、国际交流、人才培训、人才测评、招聘会、人才培训体系策划与咨询等相关业务。

人民健康是人民日报社人民网面向大健康等民生领域规划打造的重要传播平台、服务平台、合作平台。“人民好医生”是人民日报社旗下新媒体平台，由人民网·人民健康承办，主要依托于全国三甲医院专家资源，实现"大专家讲科普"、"名医直播互动"、"医患互动康友圈"等功能，同时提供全方位全周期的健康管理服务。

医才讯人才招聘网是北京医才讯科技有限公司旗下运营的医疗人才信息化服务平台。医才讯科技与各省市政府卫生机构联动，为全国知名医疗机构提供在线人才招聘服务。为医疗健康类的求职者提供专业的就业资讯与信息化服务。让广大医疗机构找到最佳的人才。

【报名参会及面试流程】

第一步：报名参会

4月7日起，用人单位用户可注册/登录网站：zhaopin.people-health.cn报名参会并填写单位信息和上传资质材料，会务组审核通过后即报名成功。

第二步：发布招聘职位

报名成功后用人单位可立即登录：zhaopin.people-health.cn发布职位信息。

第三步：接收简历

4月14日起，用人单位开始接收求职者简历，进行简历浏览和简历状态处理等操作。

第四步：开启视频面试

4月21日起，每天上午9:30开始视频面试。

【温馨提示】

本次网络招聘会为单位提供视频面试、在线评分、视频录制保存功能，单位可以一对一和多对一的面试场景，管理便捷，使用方便。

【联系我们】

如有任何问题欢迎与我们取得联系！

招聘会会务组联系方式：

王老师 13141382518

李老师 17701346768 座机：010-65367951

郭老师 18911071600

人民好医生小助手微信号：rmjkang（添加好友请备注单位-部门-姓名，进入单位用户招聘群）

邮箱：doctor@people.cn；wangzhenhai@yicaixun.net