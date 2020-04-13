北京连续19天无新增报告本地病例

4月11日，本市新增境外输入和本地确诊病例数均为“0”。全市已连续19天无新增报告本地确诊病例。

4月11日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例5例。截至4月11日24时，全市累计报告境外输入确诊病例173例，无境外输入无症状感染者报告，治愈出院病例76例。

4月11日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至4月11日24时，全市累计报告本地确诊病例416例，无处于医学观察期的本地无症状感染者，本地确诊病例治愈出院403例，治愈出院率96.9%。

截至4月11日24时，全市已连续19天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（79天）、门头沟区（69天）、怀柔区（65天）、顺义区（63天）、密云区（60天）、石景山区（58天）、大兴区（58天）、房山区（55天）、昌平区（54天）、西城区（52天）、通州区（52天）、丰台区（39天）、朝阳区（38天）、东城区（36天)、海淀区(19天)。（记者 贾晓宏）