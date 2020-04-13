中国疾控中心驰援绥芬河

新华社北京4月12日电（记者 王秉阳）记者从中国疾控中心获悉，中国疾控中心病毒病预防控制所12日派出15名专家组成的实验室检测队从北京启程，奔赴黑龙江省绥芬河市援助当地开展新冠肺炎输入病例防控工作。随着这支队伍的抵达，中国疾控中心将有督导、流调、消杀、实验室检测共22名专家在绥芬河市参与疫情处置。

据悉，中国疾控中心于11日中午接到国家卫生健康委任务，要求组建国家级工作队，前往绥芬河援助当地开展新冠疫情实验室检测工作。中国疾控中心的近百箱援助抗疫物资已于11日发往绥芬河市，这批物资涵盖了50余种疫情防控应用品，其中包括负压帐篷、核酸提取仪、荧光PCR仪等仪器设备，以及4万人份的新冠病毒检测试剂盒、病毒DNA/RNA提取试剂盒、咽拭子采样管等试剂耗材等，以确保队员到达绥芬河后能够第一时间开展工作。

据中国疾控中心介绍，新冠实验室检测队到达后，将在几小时内搭建起负压帐篷式移动实验室，迅速、独立开展实验活动。该实验室拥有独立排风系统，达到生物安全三级实验室的防护要求，将成为检测队援助期间进行核酸检测和科学攻关工作的关键区域，承担实验室筛查和留观等多项工作。绥芬河疾控中心日检测能力也有望增加1000份以上，将为疫情防控早发现、早确诊、早收治起到关键作用。