中国抗疫担当获得世界认可

4月11日，在委内瑞拉首都加拉加斯，中国抗疫医疗专家组在授勋仪式结束后登机回国。新华社发

4月12日，在伊拉克巴格达，中国专家组成员移动CT设备。新华社记者 张淼摄

本报记者 丰家卫

美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示：截至美国东部时间11日9时许（北京时间11日21时许），全球累计新冠确诊病例数已超170万例，达到1715143例。全球累计死亡病例数已达103874例，累计确诊病例数较多的国家是美国、西班牙、意大利、法国和德国。

全球抗疫，中国助力。外交部发言人赵立坚4月10日介绍，中国政府已经向127个国家和4个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助。

中国向世卫组织捐款2000万美元，累计向11国派出13批医疗专家组，同150多个国家以及国际组织举行了70多场专家视频会。中国地方政府、企业和民间团体已向100多个国家和地区以及国际组织捐赠了医疗物资。

赵立坚介绍，根据中国海关统计，从3月1日到4月4日，中国出口主要防疫物资102亿元，主要包括口罩约38.6亿只，防护服3752万件，红外测温仪241万件，呼吸机1.6万台，新冠病毒检测试剂284万盒，护目镜841万副。

中国同各国守望相助、同舟共济，得到了世界的认可。4月8日，世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德表示，在疫情暴发初期，竭尽所能全面获取一切信息，实地与中国政府合作研究了解疫情，这绝对是至关重要的。

4月11日下午，中国抗疫医疗专家组一行8人圆满完成援助委内瑞拉抗疫任务启程回国。为了表彰专家组为委疫情防控所作突出贡献，委内瑞拉政府当天在机场向专家组全体成员授予“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。

中国国际问题研究基金会高级研究员、前驻外大使王珍接受记者采访时表示，中国经过两个月艰苦卓绝的奋斗，基本阻断了疫情的本土传播，为世界抗疫赢得了时间，积累了抗疫经验，成为各国寻求合作与支援的目标和希望。中国从“构建人类命运共同体”的理念出发，全力推动全球合作抗疫，并在自身防控任务仍很艰巨的情况下，向众多国家和国际组织提供了力所能及的援助，这样做完全出于帮助有需要的疫情国人民摆脱病毒肆虐之苦，是对全球合作才能赢得抗疫的清醒认识。

王珍指出，目前西方有些别有用心的政客甩锅中国，借个别产品质量问题抹黑中国，“我们不能沉默，不能退缩。一方面要在舆论战场据理力争，另一方面继续参与和推进国际防疫合作，促进全球联防联控”。新冠疫情是百年来从未有过的全球性危机，超出了绝大多数人的想象，没有任何一个国家能够包打天下，没有一个国家能够独善其身。我们首先要坚决做好内防反弹、外防输入，确保国内不出现疫情反弹。同时，在对外援助中，量力而行，严格把关，用中国品质、中国标准的产品和服务为全球抗疫提供支撑，用实际行动维护国家尊严。