世卫：全球新冠死亡病例超10万

据新华社日内瓦4月12日电 世界卫生组织12日发布的数据显示，全球新冠死亡病例累计已超10万例，达102193例。

数据显示，截至欧洲中部时间12日2时（北京时间12日8时），全球新冠确诊病例累计已达1654247例，死亡病例累计达102193例，疫情已影响到全球213个国家和地区。

世界卫生组织11日晚发布的每日疫情报告显示，截至4月8日，52个国家和地区累计向世卫组织报告医护人员新冠感染病例22073例。

报告指出，由于缺乏报告医护人员感染情况的系统性机制，相关信息迄今较为有限，全球医护人员感染的实际情况可能更严重。

报告说，掌握医护人员感染情况非常重要。初步研究结果显示，医护人员在医疗场所和社区均出现感染情况，其中多数情况是被家庭成员传染。

世卫组织强调，医护人员在临床工作中应正确使用个人防护用品。该组织还呼吁通过相关措施保障医护人员身心健康，降低其疲劳作战风险，并尊重他们享有体面工作条件的权利。