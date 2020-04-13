“无人驿站”免费补给防疫工作者

近日，东城区东花市街道首家“暖心无人驿站”亮相广外南里社区。在这里，花市志愿者、社区工作者、保安、环卫工人、快递小哥、停车管理员等防疫一线工作者们，均可免费领取一份由驻街单位捐赠的装有方便面、火腿肠、水、可乐和咖啡等物资的“战疫爱心包”。

暖春已至，花市街头一场“爱”的表白正在上演。上午9点，前来值班站岗的志愿者们成了第一批领取者。穿着蓝上衣，戴着红袖章，志愿者苏大哥领取了一盒泡面、一听可乐。他刚为小区内的返京人员送完快递和外卖，小推车就在身后，中午居民的外卖比较多，因为要给他们送餐，苏大哥常常赶不上家里的饭点儿。“一盒泡面加一听可乐，今儿的午饭就它了！”

忙碌的快递小哥骑着电动车，在小区门口不停穿梭。他们将一个又一个快递放到了居民们指定的安全地点。看到“无人驿站”可免费领取物资时，一位快递小哥腼腆地取走了一杯热咖啡。小哥将咖啡带到了自己的快递车上，捧在手心喝了好几口。“这是我喝过最好喝的一杯咖啡，被人关心的感觉真好。”

在领取爱心包的时候，环卫工人们坚持间隔一米排队。“谢谢大家伙儿的‘爱心’包，我们真的挺感动的，干起活儿也更有劲儿了！”摘下口罩，他们喝起了热乎乎的咖啡，他们一手拿着咖啡，一手举起大拇指，“竖起来的大拇指，就是我们想说的心里话！”

“暖心无人驿站”将持续一周时间，每天上午9点至12点、下午2点至5点，防疫一线的花市志愿者等均可免费领取爱心物资。（通讯员 江辰泽 记者 李瑶）