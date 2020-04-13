政府新闻发布会——疫情信息公开的“压舱石”

疫情防控进入决胜关键期，从中央到地方各级政府已形成常态化的信息发布模式。其中，政府新闻发布会通过及时通报疫情进展、解读政策条例、回应群众关切，在科普辟谣、稳定民心、提振信心等方面发挥了重要作用。北京作为首都，疫情防控关系党和国家工作大局，关系全国疫情防控全局。北京市政府新闻办落实习近平总书记重要指示精神和中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组工作要求，连续召开疫情防控系列新闻发布会，其发布频次之高、发布内容之广前所未有，在北京疫情防控信息公开工作中起到了“压舱石”作用，展现了鲜明的首都特色。

效度：例行发布媒体联动

在重大疫情暴发过程中，面对由公众复杂情绪和焦点信息获取需求形成的应急处置压力，北京市政府结合疫情形势和防控实际，第一时间启动新闻应急响应机制，是全国最早开展信息发布并实行例行发布的省市。

1月24日（除夕）下午，北京市政府召开首场新闻发布会，同时建立例行发布机制，以“每天一场新闻发布会”的高频度通报疫情进展。其发布意识明确、发布行为规范，发布主题系统性、连续性强，在复杂多变的疫情舆论场中从未缺位。

在传播效度方面，出席媒体代表性强、报道充分。同时，北京市政府在提高发布时效性和影响力方面主动发力，在电视台等并机直播、实况转播等传统发布方式基础上，实现多平台网络直播，并用以“北京发布”为龙头的政务新媒体矩阵全面开展联动发布，传播效果显著，信息落地率、认可度较高，为做好北京市防控疫情整体工作奠定了良好的舆论基础。

信度：关切民意 发布权威

疫情当前，信心就是黄金。在北京市政府新闻发布过程中，层级高、专业性强、结构合理的发言人队伍有效起到了提振公众信心的作用。

据统计，北京市政府、市委组织部、市委宣传部相关负责人和市政府下属二十多家部门机构、下辖主城各区的负责同志多次出席发布会，提升了新闻发布的权威性，也同时兼顾了广泛性。来自卫健、疾控、药监等专业部门机构的负责同志和来自北京医学会、北京医师协会、北京大学医学部、首都医科大学附属复兴医院等单位的专业人士多次出席发布会，为疫情防控信息发布的专业性提供了支撑和保障。同时，不少单位注意以新闻发言人名义对外发声，也展现了北京市新闻发言人队伍的建设成效。

2月4日，北京市政府新闻发布会中首次配备手语翻译，这个细节变化，体现的是对民意的重视、对民生的关切。

针对网民提出的各种“接地气儿”的生活性问题，如“乘用电梯会不会传染？”“小区有确诊病例还是否可以开窗通风？”“口罩、酒精等用品哪里可以买到？”“二月二到了，能不能出门理发？”等问题，市卫健委、市商务局、市疾控中心、回龙观医院等部门及单位在发布会上予以答疑解惑。

力度：舆情回应一锤定音

在突发公共事件中，及时准确的新闻发布是下好舆论引导先手棋、澄清谬误、明辨是非的重要手段。疫情期间，北京市政府新闻发布会密切关注网上舆情，在重大舆情中基本能做到一锤定音，并以此推动改进实际工作。

围绕网传“北京要‘封城’”“复兴医院和人民医院发生大规模院感”“西城区政府停摆”“澳籍跑步女”等热点、焦点舆情，以及“返京人员进不了门”“小餐馆仍有人员扎堆儿”“‘报复性’公园游园导致大堵车”等网民“吐槽”，有关部门负责同志在发布会上及时辟谣、回应关切，将谣言传播扼杀在摇篮中，经媒体广泛报道后起到了很好的警示作用。同时，疫情期间北京市政府新闻发布在推动改进实际工作，进一步推动首都社会治理体系现代化中也起到了积极作用。

（作者为北京第二外国语学院文化与传播学院教授）