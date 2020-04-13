疫情防控是一场全科大考

“新冠”疫情真是一场系统的全科大考。对基层干部来讲，一方面是对基层社会治理体系和治理能力的检验，一方面也考出了干部的能力、作风和担当；对全社会来讲，如果说国庆激发了全国人民的家国情怀，那么疫情考验了所有人的情、理、法；对于国家来讲，更是大国治理能力和大国形象之考。冷静思考，总结经验，既利当下，又利长远。

一是智慧化城市的精准建设。坦率地讲，此次疫情防控短期内有效，靠人力因素更为多一些，运用科技化智慧化信息化手段助力疫情防控似乎还有很大提升空间。要充分重视疫情检视出来的问题和需求，结合总规和控规的落地，在街区更新和社区治理中，有效利用信息化手段，依托大数据功能，健全完善地区“人、地、事、物、组织”信息库，实现对各类数据的精准统计、分析研判，为应对突发公共事件提供高效、便捷、科学的决策支持。如，失能老人等群体的日常监测和预警、敏感重点地区的常态化无感式监测等。将高科技、信息化手段广泛渗透到社会治理的方方面面，打造智能化、多元化、立体化的社会治理体系，切实提升社会治理效能，特别值得期待。

二是广泛凝聚社会治理合力。这次疫情防控，最宝贵的经验之一当属压实四方责任。当然，在压实责任过程中，也有“央和地”、“政和企”等不协调不配合不理解等这样那样的问题。今后，应着力构建起属地政府和社会单位、居民群众之间紧密、有序的良性关系，让四方责任一压就实、让哨子一响就可报到。特别是突发公共事件中，更需落实四方责任，发挥党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，激发社会参与活力，真正做到守土有责、守土担责、守土尽责，众志成城、同舟共济，集中力量办大事，才能共克时艰。

三是加强宣传引导和舆情应对能力。进入新媒体时代，应对突发舆情事件，打好舆论战这场没有硝烟的战争，已是我们工作的标配和常态。如何避免“当真相还在穿鞋，谣言已经跑遍地球”，舆论引导的“时、度、效”尤为关键，提高政府部门和干部队伍的媒介素养，高频次、全方位地发布，打造具有传播力的融媒体产品，打好宣传的组合拳和主动仗，传播“好声音”，凝聚“正能量”，就能切实掌握舆论引导的主动权和主导权。

四是不断巩固深化战果。疫情防控过后，各项年度常规工作就会显得十分紧迫。如何让这段“牺牲或浪费”的时间显得有价值？应认真总结分析防控策略和措施，找准问题的关键点和关键环节，及时补短板、强弱项。健全完善公共突发事件应急管理体系，转型升级基层社会治理体系，加强基层人才和物资的战略储备，切实提升应急处置和响应能力，着力提高城市治理能力和水平。

五是加强基层社会工作者队伍建设。这次疫情防控，身处防控一线的社区干部履职尽责、担当作为、扎实工作，得到了领导和社会的充分肯定。从突发公共事件到市民服务热线工作，再到基层社会治理，作为政策“最后一米”的执行者，社会工作者的党性修养、政策水平、工作能力等，某种程度上决定了人民群众对党和政府认可、理解和支持的最真实程度。在关心关爱基层干部的同时，推动街道办事处条例的有力实施和真正落地，给基层干部赋能赋权，对于提高基层治理水平，至关重要。

基层工作具体问题多、复杂矛盾多，这一点在疫情防控中得以充分暴露。但只要从大局出发，只要从群众的利益出发，工作方向和效果就一定不会错。

（作者单位：西城区大栅栏街道办事处）