国家卫健委：4月12日0—24时新增确诊病例108例 其中本土病例黑龙江7例 广东3例

人民网北京4月13日电（董童）国家卫生健康委于13日在官网发布的《截至4月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例为本土病例（黑龙江7例，广东3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均为境外输入病例（黑龙江4例，上海2例）。当日新增治愈出院病例88例，解除医学观察的密切接触者1092人，重症病例减少18例。境外输入现有确诊病例867例（含重症病例38例），现有疑似病例72例。累计确诊病例1378例，累计治愈出院病例511例，无死亡病例。

情况显示，截至4月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1156例（其中重症病例121例），累计治愈出院病例77663例，累计死亡病例3341例，累计报告确诊病例82160例，现有疑似病例72例。累计追踪到密切接触者719908人，尚在医学观察的密切接触者9655人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例57例（武汉57例），新增死亡病例2例（武汉2例），现有确诊病例244例（武汉243例），其中重症病例75例（武汉74例）。累计治愈出院病例64338例（武汉47186例），累计死亡病例3221例（武汉2579例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者61例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例28例（境外输入28例）；当日解除医学观察55例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者1064例（境外输入307例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1437例：香港特别行政区1004例（出院360例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院13例），台湾地区388例（出院109例，死亡6例）。