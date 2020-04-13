“武汉醒了！”4月8日零时，湖北省武汉市解除离汉通道管控措施，有序恢复对外交通。自此，武汉正式“归队”，这座英雄的城市渐渐恢复起往日烟火气息。

两个多月来，武汉历经诸多磨难，如今重整行囊再度出发。放眼望去，中欧班列满载着“武汉制造”，在神州大地上疾驰而过；人们手持“健康码”，奔向大江南北复工复产；还有越来越多的地铁、公交线路恢复运营，不断打通城市的“毛细血管”……一幕幕场景、一个个故事，交织相嵌在一起，成为人们眼中那座熟悉的城市。有人因此感叹，那个“不服周”的武汉又回来了！

武汉复苏，离不开无数平凡英雄凝聚起的强大合力。过去两个多月，武汉人民用自律坚守为抑制疫情肆虐作出巨大贡献；而今，这些平凡英雄再次挺身而出，以点滴之力共同为武汉按下“重启键”。在疫情防控一线，基层干部、社区工作者等防疫人员慎终如始、坚守奋斗；在复工复产前线，外卖骑手、公交司机等普通劳动者在各自岗位上忠于职守、各尽其责；还有不少人千里奔赴，主动投身到武汉建设工作当中。可以说，守护疫情防控大局，推动经济生活回归正轨，他们功不可没。正是这些平凡劳动者的不平凡作为，点亮这座城市的万家灯火。

武汉复苏，离不开各地人民的理解关照与鼓励支持。随着武汉“归队”，人们都在用各自的方式为城市复苏尽一份心、出一份力。比如，一些地方出台措施，为武汉籍员工返岗复工畅通渠道，用真诚和善意接纳他们；普通消费者选择为武汉“拼单”“带货”，用“买买买”表达对城市尽快好起来的希冀。这些行动，既是同胞之间守望相助的生动注脚，也是助力武汉经济社会秩序稳步恢复的应有之义。一个人撑起一片天，一颗心温暖一座城。只要社会各界都愿意“搭把手”“拉一把”，武汉就一定能够爬坡过坎，重现往日生机。

武汉复苏，仍然需要慎终如始地做好疫情防控工作。当前，外防输入、内防反弹的任务十分艰巨，无症状感染者的“隐形威胁”依旧存在。对于武汉来说，疫情防控仍然是首要任务。正因此，我们必须明确意识到：解除管控不等于解除防控，打开城门不等于打开家门。企业复工复产、生活有序恢复，都必须以遵循疫情防控要求为前提。只有时刻紧绷防疫这根弦，才能够切实保住这来之不易的“阶段性成果”。

“谁无暴风劲雨时，守得云开见月明”。武汉复苏，不仅关乎武汉人民的正常生活，也提振着全国人民战胜疫情的信心与勇气。在举国上下的共同努力下，我们定能早日迎来“云散月明”的一天！