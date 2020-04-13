澳门3位新冠肺炎患者康复出院

据新华社澳门4月12日电 （记者郭鑫）澳门新型冠状病毒感染应变协调中心12日表示，当天3位新冠肺炎患者康复出院，到路环高顶公共卫生临床中心进行14天康复期隔离。至此，澳门治愈患者已达13人，还有32位患者住院治疗。

应变协调中心当天举行新闻发布会。据介绍，第11位出院病人是第15例确诊患者，31岁男性菲律宾籍雇员，住院26天；第12位出院病人是第31例确诊患者，27岁男性澳门居民，住院19天；第13位出院病人是第12例确诊患者，47岁男性西班牙籍旅客，住院28天。

这3位患者目前临床情况稳定，无发热和呼吸道症状，胸部CT检查无肺炎表现，先后接受两次鼻咽拭子病毒核酸检测均为阴性，符合出院标准。

应变协调中心表示，澳门自4月9日连续第4天无新增确诊病例，累计确诊病例数维持在45例，目前正在接受医学观察的仍有583人。