入境者“普筛”和集中隔离成舆论焦点

据新华社台北4月12日电 （记者吴济海、傅双琪）台湾地区流行疫情指挥中心12日公布，台湾新冠肺炎确诊病例累计388人，当日新增3例，其中2例自美国和英国输入，1例为本土个案，本土个案是之前自美国输入确诊患者的同住友人。随着境外尤其是欧美地区新冠肺炎疫情持续延烧，近段时间以来，台湾舆论和专家持续呼吁当局对入境者采取同一防疫标准，即普遍性筛检和集中隔离。但台当局防疫指挥部门始终不松口，社会担忧持续紧绷。

台当局虽然早前已宣布，3月19日起，非台籍人士除持居留证、涉外事务公务证明、商务履约证明或其他特别许可者外，一律禁止入境，所有入境者一律居家检疫14天。但境外台湾民众返台，给防疫带来极大压力。截至4月8日，自境外输入的病例占比高逾八成，其中又以自欧美返台者最多。有媒体直指，让欧美返台者仅进行简单的居家检疫或隔离，甚至任凭欧美返台者自由申报或虚报病情。如此轻忽草率的态度，对照处理自武汉返回台胞之百般刁难，简直是天壤之别。有论者指出，这是典型的政治防疫凌驾专业防疫。

面对沉重的防疫压力，公卫专家、台湾媒体和一些县市政府不断呼吁当局，防疫不能有“双重标准”，自欧美等境外地区返台民众应和自湖北返台民众适用一体防疫标准：普筛和集中隔离。然而，台流行疫情指挥中心负责官员一直坚称还不到普筛的时机，并称普筛可能有伪阴性，等到发病时，患者会因为已被筛检过而失去警觉，可能变成超级传播者。

公卫专家和舆论指出，这一理由站不住脚，因为以现在实行的依靠症状判断也会出现假阳性问题，所以必须通过大量筛检来判断。何况，在其他国家和地区，扩大筛检范围、提高筛检量，已被证明是有效防疫举措。而在目前不普筛和集中隔离的状况下，台湾防疫“破口”屡现。

最近陆续公布的多起确诊患者，就是被自欧美返台居家检疫的家人感染。这些被感染的无辜家人在发病前，还得正常上班、购物，病毒可能已经在更大范围传播。媒体还传出不少居家检疫者不遵守规定外出“趴趴走”，导致人心惶惶。