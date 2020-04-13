“及时雨”助香港抗疫

鉴于新冠肺炎疫情在香港持续严峻，香港特区政府4月8日公布第二轮防疫抗疫基金实施方案，推出总计1375亿元（港币，下同）的纾困措施，这是今年以来特区政府第三次动用财政储备纾困，旨在全面协助受疫情影响的企业及员工，减轻市民经济负担，并为日后经济复苏打下基础。

“保就业”——

预计150万名雇员受惠

行政长官林郑月娥在特区政府总部举行记者会公布有关决定时强调，疫情对香港经济活动造成广泛且严重的影响，许多企业面临倒闭或大规模裁员，政府须以果断、迅速的纾困措施加以应对，竭尽所能缓解经济下行带来的不利影响。

特区政府将首先推出800亿元“保就业”计划，向合资格雇主提供员工50%工资补贴，每人每月上限9000元，为期6个月，雇主须承诺在领取补贴期间不会裁员，预计150万名雇员受惠。

林郑月娥表示，本地经济受创，政府支持企业责无旁贷，同时也希望企业积极承担社会责任，与员工和衷共济，一同走过“疫境”。

其次，特区政府会为11类被要求暂停营运的行业提供16个支持项目，补习社、金融中小交易所、客运业、健身中心、出版业和餐饮业员工等均可受惠，预计动用210亿元。

此外，政府亦推出优化“中小企融资担保计划”、宽减政府物业及设施租金、减免非住宅用户水费1年、豁免所有医护人员未来3年的注册及登记费、协助港铁公司提供车费八折优惠、暂时下调公共交通费用补贴门槛、为学生贷款还款提供免息延长还款期、向在港注册的飞机提供补助、延期缴税等。

林郑月娥形容相关措施史无前例，总开支高达1375亿元，连同第一轮防疫抗疫基金的300亿元拨款、2020/2021年度财政预算案中纾困措施所涉及的1200亿元，特区政府的财政承担总额为2875亿元，占本地生产总值近10%。

她坦言，多番纾困措施会大大减少特区政府的财政储备，但香港的根基稳健，抗逆力强，未来定能重新出发，稳步向前。她又宣布与特区政府主要官员以及行政长官办公室主任一道，在未来12个月减薪10%，期望与全港市民同心抗疫、共度时艰。

“齐出手”——

机构跟进注入“强心针”

特区政府行政会议非官守议员4月8日晚发表联合声明，支持特区政府大胆并迅速地提出多项措施，果断回应疫情为香港经济带来的挑战。他们表示，将调减酬金10%，为期1年，以支持行政长官及其管治团队。

多间公营机构亦积极响应。香港机场管理局、市区重建局、旅游发展局、金融管理局、贸易发展局等高管纷纷表示会自愿减薪、冻薪或放弃董事袍金等，与全港市民共渡难关。

机场管理局行政总裁林天福表示，新冠肺炎疫情令航空交通量暴跌，整个航空业面临“冰河时期”。为支援业界，机管局将向4家本地航空公司预购约50万张机票，以期改善各公司的现金流；待疫情过后，局方将向全球旅客和香港居民送出机票。

这1375亿港元纾困方案，还须香港立法会通过拨款。目前香港已经和正在实施的纾困措施进展良好。第一轮防疫抗疫基金总计24个项目、300亿元拨款于2月21日获得立法会通过，包括向零售商户发放一次性津贴56亿元、向各类持牌食肆发放津贴37.3亿元、向运输业提供补贴32.3亿元……近2个月来，多项津贴正迅速而有序发放，有业界形容款项虽有限，但已为企业注入“强心针”。

在湾仔开设数码产品零售店的郑伯便是津贴申请人之一，他直言疫情之下，本地客和游客生意“双失”，令他的生计举步维艰。“在这开了十几年店，除了自己还要养活几个伙计，总希望能撑下去。”他笑说现在“等钱交租”，希望津贴尽快到账。

据了解，第一轮“零售业资助计划”于4月12日截止申请，特区政府已累计收到逾8万宗申请个案，预计所有审批工作将于5月以内完成。除此之外，发放于建造业界、艺术文化界、物业管理业、海鱼批销商、持牌宾馆及旅行社代理商等的津贴亦陆续截止申请，数十万名受疫情影响的企业和员工受惠。

“及时雨”——

员工对生计添一份安心

香港特区政府加大力度支持中小企业渡过经营困境，社会各界纷纷表示欢迎，认为措施范围广、效率高、弹性足，可对本地经济起到提振作用。

香港立法会旅游界议员姚思荣坦言，就旅游业界而言，目前出入境及本地游均为零收入，政府若不出手相救，必然会出现大量裁员和旅行社倒闭，“‘保就业’计划可补贴员工工资，相信规模较大的公司能够维持现状，尽量不裁员”。

香港纺织业联合会会长陈亨利表示，政府直接协助企业支薪，可令雇主对前景多一份信心、员工对生计添一份安心，“非常时期用非常手段，这是一场改善本地经济的‘及时雨’”。

香港中律协发表声明感谢特区政府雪中送炭，认为“法律科技基金”获得支持后，可有效助力中小型律师事务所升级转型，加快融入遥距聆讯、网上仲裁及调解等国际发展趋势，迎接新挑战。

香港零售及批发从业员协会理事长蔡宗建表示，特区政府此轮纾困措施较为全面，可缓解零售业的裁员潮；他期望政府尽快落实相关措施，同时做好监查工作，确保从业人员受惠。

特区政府多轮纾困措施，被称为香港历来最大规模和最大胆的施政措施。4月12日，特区政府政务司司长张建宗发表网上文章表示，超级“疫风”来袭，对香港带来史无前例的挑战，但“积谷防饥迎风浪”，政府绝不会任由“风吹雨打”，必将善用储备、以民为先，而香港“根基稳固，公共财政仍然稳健”。

他又重申，在聚焦支援企业、纾解民困的同时，特区政府也会继续推动香港长远发展，为疫情过后的经济复苏铺路。“只要我们并肩携手、坚忍自律，香港定能挺过百年一遇的‘疫风’，迈步向前。”

（本报香港4月12日电）