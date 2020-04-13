世卫组织：“执杖”团结全球战疫力量

世卫组织总干事谭德塞（中）在例行记者会上发言。

新华社记者 陈俊侠摄

世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情“全球大流行”已整整一个月。一个月间，疫情在多国多地暴发，人类共同生存的星球面对严峻挑战。

世卫组织以源自古希腊传说、在五大洲球形图上治病救人的“蛇绕拐杖”为会徽。在这场全球抗疫斗争中，世卫组织始终发挥领导和统筹的关键作用，“执杖”团结全球力量共同应对疫情。国际社会普遍认可、高度赞誉。

全球疫情报警人

收集全球各类传染病信息、及时发出重要警报是世卫组织重要职能之一。

世卫组织总干事谭德塞1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。2月初，世卫组织发布应对疫情的战略准备和应对计划，确定各国须采取的行动及所需资源，并针对特定国家的防控计划提供指导。

这样的行动与成效得到国际社会广泛认可。法国总统马克龙日前重申对世卫组织的信任和支持；新加坡总理李显龙高度赞赏世卫组织的领导和专业性；南非总统拉马福萨说：“世卫组织和谭德塞总干事在史无前例的全球卫生危机中展示出的领导力是不可估量的。”

此前系列重大公共卫生事件中，如在美洲暴发的寨卡疫情及在非洲暴发的埃博拉疫情，世卫组织专家均很快到达现场。

全球抗疫协调员

大疫当前，如果全球战疫有神经中枢，那就是世卫组织。

正如世卫组织助理总干事任明辉所言，目前能担负全球防疫协调和指导作用的机构只有世卫组织。英国首相约翰逊的发言人表示：“英国支持世卫组织在协调全球抗疫方面发挥的作用。”

——全球抗疫需要全球携手，世卫组织是多边合作机制关键平台。2月初，在日内瓦，世卫组织召集400多名世界顶级研究人员开会，确定疫情防控研究重点。世卫组织协调40多个国家的130余名科学家、捐助者和制造商签署宣言，加快疫苗开发。

——全球抗疫需要大量资金支持，世卫组织与其合作伙伴设立新冠肺炎团结应对基金。世卫组织迄今已获得8亿美元的应对资金。

——全球抗疫还需要为战斗在一线的医护人员提供防护设备。世卫组织已向133个国家运送超过200万件个人防护设备，并向126个国家提供了100多万套诊断测试工具。

全球防疫指导者

随着疫情在全球蔓延，世卫组织例行记者会受到的关注度前所未有。打开世卫组织官方网站，跃入眼帘的是每天都会发布的疫情形势报告，既针对当天全球疫情发布最新官方数据，也就某些防疫问题作出指导。世卫组织还制作“出入境口岸防控新冠肺炎在线课程”，帮助各国应对和处理陆路口岸或港口相关疫情。

此外，世卫组织还通过OpenWHO平台，加紧向数百万医务工作者提供培训，通过联合其主要合作伙伴使用此平台将重要知识传递给卫生领域的工作人员。这项互动性很强的在线课程有43种语言，参与人数达120万。

（据新华社日内瓦4月12日电 记者陈俊侠、刘曲、凌馨）