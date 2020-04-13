中国继续绷紧疫情防控之弦

当前，中国国内疫情防控形势持续向好，各地生产生活秩序有序恢复，为全球疫情防控提供了成功经验，注入了信心和勇气。与此同时，中国更加严格、更加缜密、更加精细地做好防控工作，巩固来之不易的防控成果，引发外媒的高度关注和赞誉。

“政府不放松疫情管控”

据英国路透社近日报道，中国国家主席习近平在浙江考察时强调，境内本轮疫情流行高峰已经过去，但境外疫情正在加剧蔓延，中国面临境外疫情输入风险大幅增加。必须牢牢坚持外防输入、内防反弹。

英国《卫报》称，中国政府表示国家正步入正轨，但告诫地方政府切勿放松警惕。同时，中国国家卫健委开始公布无症状感染者的相关情况。

“中国正在小心谨慎地前进。”西班牙《先锋报》称，中国政府鼓励加快经济复苏，以不放松管控、防止疫情再次暴发为前提。

据美国市场观察网站4月6日报道，广泛使用健康码是中国政府为恢复经济、防止疫情反弹的举措之一，中国智能手机的高普及率使这套系统得以流行。

全国一盘棋，防控有合力。中国各地方政府严把疫情防控关的相关举措，成为外媒报道的焦点。

英国《卫报》称，北京仍要求居民返京后居家隔离14天。在北京一小区内，外地返京人员的房子上安装了“智能门铃”，以监督其居家隔离状况。美国有线电视新闻网刊文称，北京还要求铁路和航空公司组织专列和航班，把农民工从“家门口送到工厂门口”。

据新加坡《联合早报》报道，4月8日零时，湖北省武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。武汉市政府官员同时强调，管控措施的解除，绝不意味着疫情防控工作的放松，要坚持“动与静”“防与放”相结合。

卡塔尔半岛电视台网站称，在深圳，餐厅在获得开放堂食服务的批准后，必须遵守复杂的健康程序，比如每4小时为员工发放一次口罩，进行频繁的体温测量，确保桌子之间的安全距离，每2小时要把所有顾客从餐馆中请出去以及对某些位置进行全面消毒等。

“个人防护习惯没有消失”

“病毒流行期间养成的防护习惯没有消失，口罩无处不在，人们在公共场合和工作场所保持距离……任何可能出现的新传播途径都将被有效控制。”美国《科学》杂志近日的一篇文章这样描述当前中国社会的普遍现象。

外媒赞叹，在中国，除政府多举措筑牢疫情防线外，做好个人防护成为绝大多数人的自觉选择。

西班牙《国家报》4月5日的一篇报道称，在武汉市百步亭社区，居委会一直严格施行居家隔离措施。数周以来，居民不能自己外出购物，必须通过居委会订购食物，然后逐户分发，“即使现在，在住宅区入口处，还经常能看到货车卸下由居委会购买的食物箱子”。此外，银行员工还穿着防护服，养老金领取者之间的距离超过一米，居民在买完菜后迅速离开，因为按照规定他只能离家两小时。

《今日美国报》网站称，近日在八达岭长城拍摄的照片显示，很多游客仍然戴着口罩，谨慎出行。据英国《卫报》报道，奥纬咨询公司负责中国零售和消费品业务的一名工作人员表示，在最近的一份调查中，60%的中国人表示，至少在中国最后一名新冠肺炎患者痊愈后的一个月之内，他们哪儿都不去。

世界卫生组织驻华代表高登·加莱亚近日表示，通过保持社交距离、隔离、加强个人卫生等举措，中国人民为遏制疫情传播做出巨大努力，产生了积极的成效。

“中国疫情防控进入了新阶段，现在的重点是避免出现任何反弹。”法国《巴黎人报》认为，“人们小心地保持间距，医疗物资配备得到加强，科研人员对病毒更加了解。中国已不太可能出现疫情的大规模暴发。”

“为其他国家提供借鉴”

“全世界的公共卫生官员正密切关注中国。中国正在解决世界上每个国家和地区终将面对的问题——如何恢复正常的社会活动，同时最大限度减少疫情危险。”美国《科学》杂志刊文称。

美国有线电视新闻网认为，“中国当前正尝试在不引发第二波新冠肺炎疫情的情况下，启动其庞大的经济。这将给仍处于危机状态下的国家带来希望，并提供可供借鉴的蓝本。”

据英国《卫报》近日报道，英国帝国理工学院发布的一份研究报告称，中国已经开始恢复经济活动，但没有发生重大疫情反弹，这表明“可以在避免疫情大规模暴发的同时，将日常经济活动维持在中等水平”。研究人员同时强调，放松管控措施将取决于能否推行“迅速、普遍的检测工作以及严格的隔离政策”，以便扑灭任何感染扩散的风险。该报告还写道，“从全球范围来看，中国处于流行病发展的后期阶段，中国为各国遏制疫情后的决策过程提供了有效信息。”

在一些外媒看来，中国经验表明数字技术在疫情防控中大有可为。美国市场观察网站称，牛津大学研究人员发表的一份报告建议，其他国家政府应考虑采用中国式的“数字密切接触追踪”。西班牙《阿贝赛报》网站4月6日刊登题为《今天的武汉，西班牙的镜子》的报道称，随着武汉逐渐恢复正常生活，这座城市是西班牙等国家在疫情下的一面镜子。凭借先进的技术，每个人的健康和活动情况可以被有效掌握。