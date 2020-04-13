97例，新增境外输入创单日新高

境外输入风险持续增大。4月12日下午，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上透露，4月11日，全国新增境外输入确诊病例97例，为疫情发生以来单日最高，给入境城市带来压力，各地要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备，进一步提升检测和救治能力。

通报显示，4月11日0-24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例99例，其中97例为境外输入病例，分别为上海52例，黑龙江21例，内蒙古17例，广东4例，吉林、江苏、福建各1例；2例为黑龙江本土病例。

4月12日，黑龙江省绥芬河市新冠肺炎疫情防控应急指挥部发布通知，即日起对边境线实行24小时无死角、全覆盖、常态化巡逻。目前，绥芬河口岸旅检通道已关闭，货检正常。为了加强对口岸货运司乘人员的管控，绥芬河市设立入境货车临时换装场，还设置了两处定点集中住宿宾馆，对口岸入境俄罗斯货车司机实行全程闭环管控。

同日，中国疾控中心病毒病预防控制所派出15名专家组成的实验室检测队，奔赴绥芬河市援助当地开展防控工作。

除黑龙江外，内蒙古自治区近日也报告了多起境外输入病例。内蒙古自治区卫健委透露，4月12日7-16时，内蒙古自治区报告新增境外输入新冠肺炎确诊病例34例。34名患者均来自俄罗斯，由满洲里公路口岸入境。

截至目前，内蒙古累计报告境外输入确诊病例114例，其中从满洲里口岸输入70例。据了解，新辟为定点医院的满洲里市扎赉诺尔区三办社区卫生服务中心和满洲里市中蒙医院已改建完毕，正陆续收治患者。

此外，满洲里市正在改建一备用医院。备用医院由原扎赉诺尔煤业公司总医院改建而成，一期建设病房145个，床位约340张。目前，相关医疗物资、设施设备正在紧张筹备中，改建工作预计4月14日完成。

截至北京时间4月12日8时30分，全球累计新冠确诊病例数已超177万例，达到1773358例；累计死亡病例超10.8万例，累计治愈病例逾40.2万例。累计确诊病例数较多的国家依次是美国、西班牙、意大利、法国和德国。

对于境外输入病例的问题，中国工程院院士钟南山4月12日接受采访时回应称，这涉及两个问题，第一外来输入有没有传播；第二，会不会在传染中暴发。

他表示，第一，外来输入风险肯定存在，欧洲、美洲国家，还包括东南亚国家的输入，传染性比较强。特别是核酸阳性或者已经有症状的患者，肯定会造成感染。

第二个问题，会不会在传播中暴发呢？暴发的意思是聚集性，或者更大范围的暴发，比如家庭、小学、聚集人群的感染。估计可能性比较小。因此，中国的群防群控一直到社区。社区层面，每个人都有很强的自我保护，交往中保持距离。同时，一旦有发烧很快报告，接受诊断，出现病例就进行隔离。因此，中国出现大暴发的可能性比较低，中国出现第二波大暴发的几率很小。

北京商报综合报道