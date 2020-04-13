国家防办部署防汛抗旱防台风工作

人民网北京4月12日电 （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：国家防办近日召开南方省份防汛抗旱工作视频调度会议，部署南方省份防汛抗旱防台风工作措施。

会议指出，当前南方大部分地区已入汛，防汛工作逐步进入关键期。据预测，长江、珠江等流域可能发生较重汛情，登陆台风可能偏多偏强。同时，面临防洪工程体系不够完善、防御应对大洪水能力不足等不利因素。总的来看，形势不容乐观，各地务必引起高度重视和警觉。

会议强调，各相关省份要以行政首长负责制为核心逐级落实防洪工程和城市内涝、山洪灾害、沿海风暴潮等洪灾风险区的防汛抗旱责任。要组织各地根据疫情风险情况创新检查方式，开展防汛检查，针对查出问题列出整改台账和责任清单，确保限时完成整改，对汛前难以完成的要制订应急度汛预案。要抓紧修订防汛抗旱防台风各类方案预案，加强与气象、水利等部门的联合会商，完善灾害预警和应急响应发布机制。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 14 版）