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中国抗疫医疗专家组抵达莫斯科

2020年04月13日08:25 来源：人民网－人民日报

人民网莫斯科4月12日电  （记者张晓东）应俄罗斯方面邀请，当地时间11日下午，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组飞抵莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。莫斯科市政府部长兼外事局局长切廖明、中国驻俄罗斯大使张汉晖到机场迎接。

切廖明对医疗专家组的到来表示衷心感谢。他强调，中国政府向俄派出抗疫医疗专家组，充分体现了两国关系的高水平。中方在抗疫斗争中积累了丰富的经验，值得俄方认真学习和借鉴。相信在中国专家们的帮助下，俄罗斯定能克服困难，战胜疫情。

张汉晖表示，中俄两国在抗击疫情斗争中相互支持、守望相助、密切合作达成重要共识。此次中国政府向俄派出抗疫医疗专家组就是落实这一共识的重要步骤。

据了解，医疗专家组将与俄方交流分享经验，提供防控和诊疗指导与培训。此外，医疗专家组还将同旅俄华侨、华人、中资企业及留学生代表举行视频会议，介绍防疫知识和经验并发放防疫物资。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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