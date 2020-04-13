新冠病毒无症状感染者焦点问题透视

当前全国本土疫情传播已基本阻断，但新冠病毒无症状感染者备受关注。什么是无症状感染者，他们的传染性如何？复工复产后如何应对无症状感染者传播风险？相关部门和地方政府如何管控，怎么排查？公众应该如何做好自身防护？对于这些社会普遍关注的问题，记者采访了相关专家。

焦点一：

无症状感染者传染性如何？

统计数据显示，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团4月11日报告新增无症状感染者63例，其中境外输入无症状感染者12例；当日转为确诊病例14例（境外输入14例）；当日解除医学观察55例（境外输入4例）。尚在医学观察无症状感染者1086例（境外输入332例）。

华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授魏晟说：“无症状感染者的传染性要分不同情况来看，如果是在武汉隔离了这么多天后才发现的无症状感染者，传染性很低。如果是从国外正在流行的地区返回人群中发现的无症状感染者，传染性是很高的。要分不同情况，分别判断。”

据中央指导组专家组成员、北京朝阳医院副院长童朝晖介绍，无症状感染者分两类：一类是新冠肺炎确诊病人，只是还在潜伏期，没有症状，需要把他们甄别出来纳入确诊病例管理；另一类没有任何症状，没有任何影像改变，是真正的无症状感染者，他们不是病人，只是核酸检测阳性。

国家卫生健康委员会组织专家对1月29日至4月8日各地报告的无症状感染者转为确诊病例进行分析，发现我国无症状感染者转为确诊病例比例呈逐渐下降趋势。3月10日以后转为确诊病例的比例维持在11.2%以下，部分省份这一比例相对较低，在6%以下。

童朝晖表示，从医学上判断，无症状感染者有一定的传染性，但传染力一般较弱，传染性比有症状的低很多。“没有打喷嚏、咳嗽等症状，带病毒的飞沫在呼吸道内排不出来，引起传播的机会就相对少一些。”

最近《自然》杂志在线发表了一篇题为《新型冠状病毒肺炎住院患者病毒学评估》的论文，德国科学家克里斯钦·特劳森团队的研究表明，新冠肺炎症状出现8天后便不再分离活病毒，说明患者带活病毒时间不长。

魏晟说，武汉居民大多居家隔离了70多天，又无症状，有“绿码”的人传染性很小。

焦点二：

无症状感染者会不会引起疫情反弹？

4月8日，关闭了76天的离汉通道重开，武汉复工复产后，无症状感染者传播风险备受关注。

中国疾控中心卫生应急中心主任李群表示，复工复产的准备工作一直在做，就是为了应对随着人员流动的增强，可能带来的传播风险。一旦发现无症状感染者，及时开展隔离观察和详细的流行病学调查，同时对一些重点场所、重点人群、重点地区有目的地加强管控和监测。

“无症状感染者的存在是传染病的规律，麻疹、流感、SARS等都有一定比例的无症状感染者，他们都没引起在社会上的大传播。”童朝晖说，2003年SARS和前期新冠肺炎流行病学调查的证据，都证明无症状感染者有一定的传染性，但是传染性、传播性有限，不会引起人群的大规模传播。医院、疾控机构只要充分落实传染病防治“四早”要求，就能很好控制无症状感染者的传播风险。

“无症状感染者会不会导致疫情反弹，更重要的是取决于防控工作的态度和能力。如果不重视，即使只有少量的无症状感染者，也可能会造成疾病传播；如果我们重视了，即使有无症状感染者存在，只要有效落实防控措施，发现一个，管控一个，扎扎实实做好发现、管控工作，就不会有问题。”李群认为，目前各个方面已高度重视无症状感染者的防控工作，专业部门的监测工作不断加强，防控措施和流程不断优化，对重点人群的筛查也在持续开展中，不必过分担心无症状感染者会引起疫情反弹。

焦点三：

如何排查无症状感染者？

据专家们介绍，湖北武汉排查出的无症状感染者主要有几种来源：一是从确诊患者密切接触人员中排查出来；二是从到医院就诊的普通病患中筛查出来；三是部分企业复工复产前组织排查出来；四是从部分离汉人员中筛查出来。

一旦排查出无症状感染者，将采取哪些措施应对？

李群说，各级各类医疗卫生机构发现无症状感染者，应当于两小时内进行网络直报。县区级的疾控中心接到无症状感染者的报告后，要在24小时内完成无症状感染者的个案调查。

“对于无症状感染者，都是采取与确诊病例同样的严格措施，无症状感染者发现以后的管理、隔离、医学观察，都是非常严格的。”李群说，“无症状感染者要集中医学观察14天，一旦出现症状就转去定点医院进行治疗，如果能够确诊要及时订正为确诊病例。两次核酸检测阴性解除集中医学观察后，还要进行两周的健康随访，同时在第二周和第四周要去定点医院进行复查，无症状感染者的密切接触者也要集中医学观察14天。”

焦点四：

公众应该如何看待，怎样防护？

针对部分对无症状感染者的恐慌情绪，童朝晖表示，确诊病例的密切接触者是无症状感染者最主要的来源，没有接触过新冠肺炎病人的人，一般不会被传染，没有必要恐慌。

李群说：“公众要有防范意识，却也无需过度担忧，在无法辨别周围有没有无症状感染者的情况下，更重要的是做好个人防护。”

专家普遍认为，没有症状和可疑接触史的普通人，没必要去做核酸排查。对普通人群的大规模筛查既不可行，也无必要。公众要做的就是做好个人防护，养成良好卫生习惯，增加营养、休息好，提高自身免疫力。

规范的防护也很重要，“我们可能还会有一些不好的习惯没注意到，比如用手触摸口罩表面后再去揉眼睛。”李群说，公众一方面要有意识做好个人防护，一方面要知道怎样规范防护。

“希望疫情过后，大家能养成一些好的卫生习惯，这不仅对防范新冠肺炎疫情有利，对其他传染病防控也有利。”多位专家说，口罩卫生、洗手卫生、保持社交距离等好的卫生习惯应该保持下去。

（据新华社武汉4月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 06 版）