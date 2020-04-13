“鲸波万里，一苇可航”“尼莲东流，西树千秋”“道不远人，人无异国”……一段时间以来，中国从政府到社会，都在力所能及地向有关国家捐赠抗疫物资，包裹上暖人肺腑的寄语，浓缩着中国与世界各国守望相助的大义担当，饱含着中国人民与世界人民共克疫情的坚定决心。

“让合作的阳光驱散疫情的阴霾。”新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席多次同外国政要、国际组织负责人会谈会见、通话通信，从通报中国疫情情况、介绍中国抗疫经验，到推动国际联防联控，再到完善全球卫生治理，都旨在深化国际合作、携手抗击疫情。“开展药物、疫苗研发、防疫合作，有效防止疫情跨境传播”“要集各国之力，共同合作加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关”“全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力”……在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席关于深化疫情防控合作的倡议，对于各国协调行动共御疫情具有重要意义。

病毒没有国界，疫情不分种族，没有一个国家可以独善其身。在历史长河中，天花、疟疾、霍乱、埃博拉出血热等传染病给人类文明造成的伤疤，至今依然历历在目。经济全球化时代，传染性疾病不管发生在哪里，都是对整个人类社会的威胁。正如有人指出的，“文明与病毒之间，只隔了一个航班的距离”。当前，新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，已经影响到200多个国家和地区。在这场抗击疫情的世界战役中，亟待各国形成并肩作战、同进同退的统一战线。在政策协调、行动配合、物资援助等方面加强合作，符合各个国家和地区的共同利益，维护的是全人类的共同福祉。

中国有句老话，“患难见真情”。外国网友对此也有生动表达，“疫情下的朋友才是真朋友”。我们难以忘记，在中国抗疫最艰难的时刻，79个国家和10个国际组织为中国人民提供援助。现在，不少国家疫情危急，中国十分关注，多次表示向有需要的国家提供力所能及的支持和帮助。从分享防控方案到交流诊疗经验，从派遣医疗专家组到提供物资援助，中国用最务实的态度支援全球抗疫斗争，为加强国际合作树立榜样。这是“投我木桃，报之琼瑶”的感恩回报，更是为人类前途命运负责任的大国担当。此次对外抗疫援助，成为自新中国成立以来，援助时间最集中、涉及范围最广的一次紧急人道主义行动。

合作的基石是真诚。以合作驱散疫情的阴霾，不只是驱散病毒，更要驱散傲慢、无知与恶意。“众人齐心，其利断金”。疫情当前，国别、种族、政治制度和意识形态都不应该成为合作的绊脚石。以诚相待而不是设置壁垒，多边合作而不是单边行动，求同存异而不是一意孤行，才能在携手并肩中战胜新冠病毒。

疫情注定是短暂的，合作必将是长久的。携手抗疫，是各国共同应对全球性风险挑战的一个缩影。从完善全球卫生治理，到防范化解国际经济和金融风险，各国都需要患难与共、风雨同担。秉持人类命运共同体理念，凝聚战胜疫情、共克时艰的合作之力，一定会让阳光永远普照人类生活的星球。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 04 版）