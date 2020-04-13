遵照习近平总书记的重要指示精神，3月29日，中国抗疫医疗专家组一行12人携带医疗物资飞抵老挝首都万象。这时离老方宣布首例新冠肺炎确诊病例并请求中方援助不到5天。

我们不会忘记，在中国抗击疫情的关键时刻，老挝人民革命党中央总书记本扬第一时间向习近平总书记致函慰问，通伦总理也向李克强总理致函慰问。他们高度评价中国全面及时防控疫情，保护了中国人民的生命安全，也保护了世界人民的生命安全；表示老挝人民愿同兄弟的中国人民相互支持，共克时艰；坚信在中国党和政府坚强领导下，中国人民一定能够战胜疫情，如期实现第一个百年奋斗目标。

我们不会忘记，中国抗疫斗争最吃劲的时候，老挝作为人口只有700万左右、经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元现金和多批防疫物资，付出了真心，使出了全力。老挝社会各界在万象募捐集会上，振臂高呼“中国加油！武汉加油！”老挝青年歌手倾情演绎《坚信爱会赢》，一度高居抗疫公益歌曲点击量榜首。中国网友纷纷留言，“疫情过后一定要去这个美丽善良的国度”。

我们不会忘记，老方积极响应中方倡议，全力筹备并成功举办中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会和澜湄合作外长会，发出地区国家携手抗疫的最强音，展现了老挝致力推进区域合作的担当。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过中国人民艰苦努力，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。

目前，老挝确诊病例有所增加，防控压力还在加大。中国人最重患难之交，最讲知恩图报，作为命运共同体，我们义无反顾同老挝人民携手并肩、共渡难关。

医疗专家组抵达前，中国政府向老挝援助了防护服、N95口罩、普通医用口罩和部分检测试剂盒，马云基金会提供的检测试剂盒也已送达，云南、湖南等地方政府和中国亚洲经济发展协会、中外企业家联盟等社会团体都在踊跃捐赠物资。医疗专家组不仅带来又一批援助物资，也为老挝疫情防控工作提供中国经验、注入专业力量。我们坚信，经过共同抗疫的洗礼，中老命运共同体的根基必将更加坚实。

在中国疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央统一领导开展全国联防联控，各级党组织充分发挥战斗堡垒作用，全国人民上下一心凝聚磅礴力量，这些生动实践得到老方高度赞同。中国和老挝都是共产党领导的社会主义国家。我们坚信，中老两党将在抗疫斗争中共同诠释以人民为中心的执政理念，充分展现社会主义制度的巨大优势。

中老铁路土建工程已完成约90%，不久前成功铺设首根500米长轨，进入全线铺轨新阶段。万象—万荣高速公路建设过半，赛色塔综合开发区预计年底可实现产值18亿美元，磨憨—磨丁经济合作区提供就业岗位5000个。我们坚信，在《构建中老命运共同体行动计划》指引下，双方各领域合作一定能克服疫情带来的影响，迎来更大发展。

疫情无情人有情。山水相连、守望相助，正是中老命运共同体的真切写照。

（作者为中国驻老挝大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）