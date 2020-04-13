“团结一致，才能尽快战胜疫情”

根据世界卫生组织统计，截至4月12日8时，全球新冠肺炎确诊病例累计超过165万例，疫情已影响到全球213个国家和地区。面对疫情，中国政府始终秉持人类命运共同体理念，积极开展抗疫国际合作，已经或正在向127个国家和4个国际组织提供物资援助。多国政要、专家学者和媒体人士充分肯定中国在促进抗疫国际合作中所展现的负责任大国担当，表示愿继续与中国加强合作、携手抗疫。

“为世界各国抗击疫情提供支持”

近一周来，中国医疗卫生专家先后同巴西、阿盟、俄罗斯、土耳其等国家和地区组织相关部门通过视频连线，就新冠肺炎诊断、病患医疗救治、药物使用、医务人员防护等疫情防控和诊疗问题进行了深入交流。

巴西卫生部长曼代塔表示，巴方希望进一步学习借鉴中方经验，加强抗疫合作。土耳其卫生部副部长埃米奈·梅谢对土中两国开展抗疫国际合作予以高度评价，认为“中国的经验分享增强了我们战胜疫情的信心”。

“中国第一时间向各国和各国际组织提供帮助，充分体现了大国担当。”巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，“一方面，中国将抗疫宝贵经验和信息及时主动分享给其他国家和地区；另一方面，中国积极支持企业复工复产，为世界各国抗击疫情提供支持。中国的贡献所有人都看在眼里。”

希腊中国问题学者、法国尼斯欧洲研究所研究员乔治·佐戈普洛斯对本报记者表示，面对疫情，中国与世卫组织和世界各国保持密切合作，中国提出的“健康丝绸之路”秉承多边主义原则，维护全球公共利益。中国在当前全球抗疫合作中发挥重要作用，持续为急需帮助的国家和地区提供医疗援助。

日本关西外国语大学孔子学院参事户毛敏美在接受本报记者采访时表示，中国积极开展防疫抗疫经验分享的做法令人赞赏。中国提供的《新型冠状病毒防控指南》等资料对于普通民众更好地预防新冠肺炎非常有用。“中国秉持人类命运共同体理念，积极参与抗疫国际合作是多边主义的重要体现。”

“中国向有需要的国家伸出援手，这就是真正的友谊”

近日，中国政府再次向坦桑尼亚、吉尔吉斯斯坦、伊拉克、古巴等国捐赠防疫物资，并向菲律宾、缅甸、哈萨克斯坦、俄罗斯等国派遣医疗专家组。

古巴公共卫生部副部长纳瓦罗表示，中国在新冠肺炎疫情防控阻击战中取得的积极成效令古巴深受鼓舞。中国所采取的防控措施对古巴有重要借鉴意义，中方提供的防疫物资将为古巴进一步提高疫情防控能力、夺取抗击疫情的最终胜利发挥重要作用。

中国援助多米尼克首批防疫物资交接仪式日前在中多友好医院举行。多外交部长达鲁在致辞中表示，中国援助十分及时、意义重大，充分体现了多中两国是患难与共的真朋友。希望多中两国继续加强抗疫国际合作，不断深化两国关系。

中国驻俄罗斯符拉迪沃斯托克总领馆近日向领区的高校、科研机构、媒体等捐赠口罩。俄罗斯“旅行中国”网站负责人雅格京致信道谢，称“中国向有需要的国家伸出援手，这就是真正的友谊。”

中国援助菲律宾医疗专家组抵达菲律宾当日，即走访中华崇仁总医院，与该院医护人员进行深入交流。菲卫生部长杜凯表示，中国抗疫经验对菲律宾弥足珍贵，“在抗疫最关键的时刻，中国及时派出经验丰富的专家，体现了中国对菲律宾的真挚情谊，这是菲中友好合作的具体成果，必将进一步丰富两国关系内涵。”

“缅甸政府和人民对中国抗疫医疗专家组期盼已久。”日前，缅甸卫生和体育部部长敏推迎接中方专家组时表示，中国有效控制疫情，经验做法值得学习借鉴。“相信在中国帮助下，缅方在疫情防控、病患诊疗等方面的应对能力将进一步提升，有助于缅方尽早控制并战胜疫情。”

巴基斯坦外交部长库雷希表示，巴基斯坦国内疫情暴发后，中方急巴方之所急，给了巴方有力支持。“我们期待在中方的大力支持下早日战胜疫情。巴方高度重视共建‘一带一路’和中巴经济走廊建设，双方合作不会因疫情受影响。”

“科研攻关是应对疫情的重要手段，加强科研全球合作刻不容缓”

疫情当前，中国科技界与各国同行携手，加强在溯源、药物、疫苗、检测等方面的科研合作，共享科研数据和信息，共同研究提出应对策略，为疫情防控提供了有力科技支撑。

近日，中国向国际原子能机构捐赠抗疫物资。机构总干事格罗西指出，中方有效应对疫情，令人印象深刻，相关经验对各国抗击疫情很有借鉴意义。“中国捐赠的物资将帮助机构各成员进一步推进应对疫情的技术合作。机构也特别欢迎中方为病毒检测提供服务，这对于有需要的国家抗击疫情具有重要现实意义。机构愿与中方继续深化合作，共同为疫情防控全球阻击战尽一份力。”

智利大学的医务工作者与中国医学专家三次举行视频会议，深入探讨了新冠病毒特征、病毒的感染动力学及其传播、病毒早期检测信息等。智利大学校长维瓦尔第指出：“科研攻关是应对疫情的重要手段，加强科研全球合作刻不容缓。”

“中国尽己所能支持各国抗击疫情的做法，得到了国际社会的普遍称赞，值得各国学习。”户毛敏美对本报记者表示，“中国积极开展国际合作、携手全球抗疫的行动说明，只有全人类精诚合作，团结一致，才能尽快战胜疫情。希望各国进一步加强沟通与合作，积极推动构建人类命运共同体，取得抗击疫情的最终胜利。”

（本报北京、里约热内卢、罗马、莫斯科、东京、墨西哥城、柏林、曼谷、内比都、伊斯兰堡、安卡拉4月12日电 记者颜欢、吴杰、李晓骁、韩硕、殷新宇、刘军国、刘旭霞、花放、赵益普、李秉新、丁雪真、王传宝）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）