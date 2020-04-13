构筑疫情防控严密屏障 为中小学开学护航

在4月12日北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市明确了2020年北京市高考、中考时间安排。根据工作安排，优先组织高三和初三年级开学，高三年级为4月27日开始返校；初三年级5月11日做好返校学习准备。其他各年级，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校安排，待确定后另行通知。（相关报道见04版）

抗疫进入下半场，对于北京市而言，境外输入病例成当前最大风险，其所承担的“外防输入”压力尤其大。正是基于这样的考量，在学生返校问题上，北京市有关部门高度谨慎，反复确认、确保安全之下才做出了以上决策。

确定返校只是一个开端，后续还有大量工作要做。学生返校开启了防疫新阶段，能否确保万无一失，是对学校疫情防控工作的莫大考验。学校的疫情防控大抵可分为静态和动态两种类型。由于人员密集，加上流动性很大，仅仅做好物资准备之类的静态防控工作就很不容易，动态防控更是难上加难。

晨检如何快速进行，避免校门拥堵？学生往返路上如何避免接触？如何统计全校师生的健康情况？食堂用餐怎么确保学生间的一米距离？在校园里口罩突然破了怎么办……要妥善解决这一系列问题，学校的防控工作就必须责任到人，并进行切实的培训和演练。

具体而言，学校要依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和相关部门的要求，依法落实防控责任。除了精确排查全体师生健康和筹备好充足的防控物资之外，学校还要建立行之有效的疫情防控应急预案，对复课后的卫生消毒、健康监测、应急处置等作出详细的规定。

疫情防控是一项高度专业化的事情，来不得半点马虎。专业的事情要由专业的人来做，学校要积极寻求疾控部门和医院的专业人员进校指导，实现科学精准管理，构筑起学校疫情防控的严密防线。惟其如此，才能为师生保驾护航。

学校的防控工作不能只着眼于当下，还要立足长远。就近期而言，防控工作是出于“救急”的需要，要建设切合学校实际的疫情监控的快速应急响应机制。从长远安全看，还必须借此契机持之以恒强化学校卫生和健康教育。疫情总会过去，但健康教育却永远不会过时，要以系统化的视角整合学校卫生和健康教育的全部，将健康第一的观念贯穿到教育过程中。

运动是最好的预防疾病的办法。多进行体育锻炼，养成健康的生活方式，才能增强体质、增强免疫力。诚如专家所言，学习基础的健康知识，掌握必要的卫生技能，养成健康的生活方式，对学生一生的健康至关重要，各级各类学校必须补上卫生健康教育这一课。

当下，疫情并没有完全平息，还存在诸多变数，一旦情况有变，还须及时调整。近日，青岛胶州和哈尔滨就先后摁下开学的“暂缓键”。北京相关部门也明确表示，如果疫情发展及防控形势发生新的变化，相关安排将根据实际情况进行动态调整。总之，一切以确保师生安全为最高宗旨。