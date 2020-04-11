科技助力疫情 企业研发智能影像分析系统为精准防治提供科学支持

人民网北京4月11日电 4月10日，北京市新冠肺炎疫情防控工作第七十七次新闻发布会召开。会上，在介绍科技助力疫情防控的相关情况时，数坤（北京）网络科技有限公司首席执行官马春娥表示，新冠肺炎疫情爆发以来，在了解到湖北待检查病人和确诊病人激增，医生工作压力大，病人排队检查时间长。所以组织精锐研发力量，经过十余天艰苦努力，成功研发了新冠肺炎智能影像分析系统。

马春娥介绍，目前新冠肺炎影像人工智能系统已在包括武汉市中心医院、湖北省人民医院、武汉市中医院、武汉协和医院，武汉中南医院在内的湖北多家医院上线免费使用，每天辅助医生完成数千病例的CT检查。同时，在北京地坛医院、北京佑安医院、北京小汤山医院等医院，新冠肺炎AI也已协助医生累计完成数万患者病例的筛查与救治。

马春娥还表示，新冠肺炎智能影像分析系统在疫情防控中起到了三项关键作用。

一是人工智能能够在两三秒的时间里完成对一个病人的CT影像的分析诊断，在疫情严重地区湖北武汉，实现快速的分诊非常重要，早发现、早隔离，不漏掉一个高度疑似病人，有效阻断传染源和降低交叉感染风险。

二是因为绝大部分早期病例都在武汉，人工智能通过对武汉数万例确诊病例和疑似病例的学习，产品化后应用到北京和全国其他地方，辅助全国抗疫。目前我们在全国近百家医院都有上线使用，敏感性超过95%。

三是与医院还在开展进一步临床科研，通过人工智能跨学科、多模态的综合学习，对复阳病例、无症状感染者、新冠肺炎合并其他基础性疾病等特殊人群进一步研究，为精准防治提供科学支撑。