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中国医疗专家组抵达哈萨克斯坦

2020年04月11日09:38 来源：人民网－人民日报

　　本报努尔苏丹4月10日电  （记者周翰博）应哈萨克斯坦政府邀请，4月9日，由中国政府派出的抗疫医疗专家组抵达哈首都努尔苏丹国际机场。同机运抵的还有中国援助的抗疫物资。中国驻哈萨克斯坦大使张霄、哈外交部副部长阿希克巴耶夫、哈卫生部副部长纳德罗夫等人赴机场迎接。

　　专家组一行10人，由中国国家卫生健康委员会组建，新疆维吾尔自治区卫健委选派。专家组成员来自呼吸、重症、感染、中医、护理、公共卫生等领域，在中国抗击新冠肺炎疫情实战中积累了丰富经验。未来十多天，中国专家组将与哈萨克斯坦同行并肩作战，共同抗击新冠病毒。

　　阿希克巴耶夫表示，中国派遣专家组来哈协助抗击新冠肺炎疫情是双方落实两国元首指示的重要举措。“这不是中国伙伴第一次向我们提供援助。前不久，中国政府首批援助物资在阿拉木图完成交接。中国地方政府、企业等也积极开展援哈行动。我对中国政府和人民表示感谢。”

　　张霄表示，患难见真情。在中国疫情严重的时候，哈萨克斯坦向中国提供了人道主义援助。如今，中国派出抗疫医疗专家组，帮助哈萨克斯坦人民尽快战胜疫情。

　　专家组表示，将毫无保留地向哈萨克斯坦同行分享中国经验。未来十多天，专家组将赴努尔苏丹、卡拉甘达和阿拉木图等地，结合哈方实际，围绕病例筛查、传染病防控、病历管理、临床诊疗、社区健康管理和实验室工作等内容与当地医护人员展开合作。除携带医用口罩、防护器材、无创呼吸机等捐赠物资外，专家组还带来了中药，将以中西医结合诊疗方案帮助哈方抗击疫情。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月11日 03 版）
(责编：杨迪、许晓华)


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