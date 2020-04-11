全面加强合作 凝聚战疫合力（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，积极推动抗击疫情国际合作，得到国际社会广泛认可。多国政要、国际组织代表、专家学者等表示，将坚定支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用，加强团结协作，共同为阻遏疫情蔓延、取得国际抗疫最终胜利作出贡献。

“合作、团结、多边主义是战胜疫情的关键所在”

“将疫情当作政治筹码相当于‘玩火’，应该将疫情政治化这种做法‘隔离’起来。各国都需要真正团结起来，只有这样才能战胜疫情。”针对个别国家对世卫组织的无端指责，世卫组织总干事谭德塞日前在例行记者会上作出回应。他回顾了世卫组织就抗击疫情所开展的5方面工作，强调世卫组织的工作重点一直是与各国和伙伴合作，使全世界团结起来共同应对疫情威胁，并将坚定不移地致力于公正、客观和中立地为全世界人民服务。

“世卫组织必须得到支持，支持世卫组织的工作对于全球战胜疫情至关重要。现在国际社会应该团结一致应对疫情，降低病毒的危害。”联合国秘书长古特雷斯发表声明表示，世卫组织数以千计的工作人员正奋战在抗疫前线，帮助会员国抗击疫情，并向最脆弱的国家提供指导、培训、设备和具体的救生援助。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示：“合作、团结、多边主义是战胜疫情的关键所在。在谭德塞总干事领导下，世卫组织为全世界拯救生命提供了支持，欧盟完全支持世卫组织所做的重要工作。”

法国总统马克龙日前与谭德塞通电话时表示，法国信任并支持世卫组织，并就法国与欧洲疫情防控的后续措施、疫苗研究、非洲疫情形势等与谭德塞进行了讨论。

“非盟坚定支持世卫组织在全球抗击疫情斗争中所发挥的领导作用，认可和赞赏世卫组织在抗击疫情中的积极努力。”南非总统、非盟轮值主席拉马福萨发表声明表示，全世界所有国家都在尽全力遏制疫情蔓延，这时候尤其需要齐心协力，而不是对任何个人、机构或国家进行指责。“我们应该合作应对新冠病毒这一共同敌人。只有通过相互合作，特别是依靠全球团结一致，才能战胜疫情。”

“任何国家单独行动都无法战胜这些危险”

日前，非盟委员会主席法基、埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克、纳米比亚总统根哥布、卢旺达总统卡加梅、尼日利亚总统布哈里等在社交媒体上发表声明，反对将疫情政治化，呼吁国际社会团结应对疫情，坚定支持世卫组织工作。

泰国前副总理颇钦表示：“突发公共卫生事件是全球性挑战，没有一国能够独善其身。我们坚决反对将公共卫生问题政治化，坚决抵制任何不负责任的言行，坚决反对破坏抗疫国际合作的行径。”

美国前国务卿奥尔布赖特在美国《时代》杂志发表文章指出：“新冠病毒提醒我们一个早就应该被吸取的教训：为了繁荣，各国必须联合起来。任何国家单独行动都无法战胜这些危险，任何国家尝试这样做都是愚蠢的。”

“个别国家将疫情政治化，只会破坏国际社会共同应对新冠肺炎疫情的积极态势。”肯尼亚非洲人口与健康研究中心执行主任凯瑟琳·京布顿基表示，“各国应支持世卫组织继续发挥领导作用，积极沟通和借鉴抗疫成功经验，把精力放在遏制疫情、救治病人上。全面加强国际合作，才能凝聚抗疫合力，携手赢得这场人类同疾病的斗争。”

马赫莱特·梅斯芬曾在美国白宫科技政策办公室领导国际科学与技术项目。她在美国《外交事务》杂志发表文章指出，传染病没有国界，抗击传染病所需的知识也没有国界。孤立和排外无益于化解这场全球危机。“这一时刻要求各国分享专业知识和合作，并要求各国作出明智的、基于证据的、协调一致的反应。”

“携手为维护世界人民健康福祉作出贡献”

“各国国情、社会规范和资源不同，但面对的是疫情这一共同敌人。”新加坡总理李显龙日前表示，新加坡高度赞赏世卫组织的领导和专业性，期待世卫组织继续发挥领导作用，协调有效的全球应对行动。“各国必须紧密合作，借鉴彼此经验，这是人类能够控制这次疫情大流行的唯一途径。”

“支持各国的应对能力建设、与伙伴合作提供疫情准确信息并打击信息犯罪、努力确保为一线卫生工作者提供必要医疗设备、努力培训和动员卫生工作者……世卫组织为应对疫情所付出的努力，正是当前世界所急需的，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。”日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景表示，“全球化时代，各国都是命运共同体。疫情是人类共同的敌人，国际社会应该团结一致，共同彻底战胜疫情，携手为维护世界人民健康福祉作出贡献。”

“疫情正在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。我们应当支持世卫组织继续发挥领导和协调作用，深化抗疫国际合作。”非洲疾病预防控制中心主任约翰·肯格松希望各国在药物研究、疫苗开发等方面展现团结。“只有本着同舟共济的精神、凝聚起强大合力，才能尽快找到有效的疫苗和药物，最终战胜疫情。”

“面对疫情，重要的是国际社会协同努力，不让相互指责成为抗击疫情的障碍。”白俄罗斯国家科学院院长古萨科夫表示，“各国必须认识到加强合作、共同应对疫情的重要性，应始终保持团结。面对疫情这一人类共同威胁，建设人类命运共同体尤其具有重要意义。”

（本报布鲁塞尔、北京、华盛顿、约翰内斯堡、曼谷、东京4月10日电 记者张朋辉、肖新新、胡泽曦、万宇、孙广勇、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 03 版）