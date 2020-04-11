防疫重法治 复工送服务（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

新冠肺炎患者隐瞒病情和行程，应当怎么定罪？以暴力方式冲击社区防疫检查岗，又该怎么定罪处罚？疫情期间的诈骗犯罪有何特点，应当如何防范？从2月11日至今，最高人民检察院密集发布8批44个涉疫情犯罪典型案例，涉及妨害疫情防控、诈骗、非法经营、哄抬物价等。这些案例既体现了依法从严从重打击的政策要求，又注重办案社会效果，向社会公众发出了明确的警示和提醒。

“疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作”。疫情发生以来，全国政法系统着力提高依法防控、依法治理能力，坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控、推动复工复产，广大法律工作者针对疫情期间的法律问题，向企业提供法律服务，为疫情防控工作提供了有力法治保障。

开启“春耕警务”模式

当前，疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。可就在此时，却有一些人利用企业的迫切心理，打起了口罩、额温枪、消毒液等防护用品的歪主意。

“我们这儿有家企业，在网上订购了1万多只口罩，可是卖家迟迟不发货，能不能帮忙问问到底咋回事？”前不久，江苏省徐州市公安局茅村派出所民警在走访辖区时，当地一名村支书的话引起了他们的注意。

民警随即找到企业主。聊天记录显示，卖家要求先付总款项的一半作为定金，收到后马上发货。可付款后，对方却迟迟不肯发货：先是说物流停运，后来又用假快递单号搪塞，当买家查询不到快递时，对方又说是买家操作有误，提出要先删除微信，再安装重新登录。

“微信一旦删除，聊天记录就无法恢复，骗子就是想用这种方式诱导买家删除证据。”民警经过深入调查发现，“中招”的不止这一家企业，还有不少人上当。

不能让违法犯罪成为企业复工复产的拦路虎！茅村派出所迅速行动，仅用24小时，就将犯罪嫌疑人靳某抓捕归案。

在战疫最吃劲的关键阶段，公安机关依法严厉打击哄抬物价、囤积居奇、牟取暴利等扰乱市场秩序犯罪活动。统计数据显示，截至3月30日，全国公安机关共侦办各类制售假劣涉疫情防护物资案件1095起，捣毁犯罪窝点830个，查扣涉案口罩4840万只以及一批医用酒精、消毒液等物资。

春耕正当时，农药、化肥等农资的需求量大增，公安机关也开启了“春耕警务”模式。

前不久，河北省馆陶县公安机关接到群众举报，称有人售卖假化肥。民警调查发现，这些假化肥在包装上标示某正规化工集团生产，但该集团认定这是一批假冒产品，而权威检验机构也判定这批化肥含氮量不合格。警方迅速行动，经过多天连续作战，成功查扣假冒化肥454袋，为农户追回假冒化肥款4万余元，受害群众涉及4个村58户农民。

在全国各地，护农行动频繁展开，确保农民用上放心种、放心药、放心肥。按照公安部要求，各级公安机关对制售假劣农资犯罪活动进行集中摸排打击，迅速侦破一批大要案件，形成对农资违法犯罪有力震慑，为春耕生产保驾护航。

为企业提供高效司法服务

眼瞅着身边的企业已经陆续复工复产，可自家工厂仍然静悄悄，老李心里着急上火。

“外面有一笔8万元的货款没有收回来，我现在还欠着工人的工资没发，资金捉襟见肘。”老李说，今年1月，他向浙江省金华市金东区人民法院申请强制执行这笔货款，希望解决企业的燃眉之急。

立案后，承办这起案件的金东区法院执行局执行法官朱国扬很重视，可查询后发现，对方公司已经没有可供执行的财产。在朱国扬的协调下，双方商议等春节后再协商解决。没想到，一场突如其来的疫情，按下了调解的“暂停键”。

前不久，朱国扬又联系了被执行人王某，可王某却大吐苦水：“法院已经把我列入了失信名单，再想融资会很困难，疫情期间订单大量取消，生意都快做不下去了。”

一边是等着货款救命的老李，一边是面临巨大困难的王某，双方都有难处，怎么办？由于疫情期间不能见面，朱国扬于是利用“移动微法院”联系双方当事人，开始调解工作。最终，在调解下，双方达成和解协议，王某将4万元货款汇入老李的账户，并承诺剩余款项分期支付；老李也签署了调解书，同意撤销王某的失信名单。

“法官办案不能机械地‘一判了之’‘一执了之’，坚守法律底线的同时，还要合理运用多元途径妥善化解纠纷，为企业复工复产提供更高效的司法服务。”朱国扬说。

为打赢疫情防控阻击战提供有力法治保障，不仅要对违法犯罪保持严打高压态势，同时也要正确处理严厉打击与依法办案的关系，既从快从严查办涉疫情犯罪案件，又切实把握政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

“起诉还是不起诉？拉一把还是推一把？有时检察机关的一纸法律文书决定着企业的生死。”江苏省无锡市新吴区检察院代检察长丁宏伟说，在依法办案的同时，应最大程度减少办案对企业带来的负面影响，这是检察机关必须综合考量的问题。

多途径化解复工复产难题

“银行贷款马上到期，可生产还没有恢复，我该怎么办？”受疫情影响，山西一家农业开发公司面临资金困难，企业负责人找到了山西华尧律师事务所主任李选生。

“这是一家惠农公司，对解决当地农民就业、增加农民收入发挥着重要作用。受疫情影响，公司复工复产资金短缺的问题比较突出，加上银行贷款即将到期，如果不及时解决，公司经营将十分困难。”李选生了解公司困境后，很快就与熟悉相关业务的律师组成专业团队，提出通过“过桥资金”解决公司短期资金困难的建议。公司采纳了律师的建议，主动联系一家小额贷款公司，希望能提供短期资金。

但小额贷款公司对融资安全存在顾虑。怎样才能解决农业公司资金短缺的燃眉之急，又帮助小额贷款公司防范风险，还要协助银行顺利收回贷款？李选生的律师团队积极了解各方需求，最终制定了一套合法可行的方案，兼顾了农业公司、贷款公司以及银行三方的诉求。

疫情发生以来，公共法律服务工作者为困难群众提供法律援助，为企业复工复产面临的债务偿还、资金周转等困难提供公证服务，还充分利用公共法律服务网络、实体、热线平台提供法律咨询，协助企业安全有序恢复经营生产。

今年初，四川一家彩灯企业与外地某公司签订了元宵灯展承揽合同。可是，当企业按合同制作安装了80%的灯组，一半的灯组制作款已经到账时，疫情将这一切都打乱了。

因为疫情无法复工，无法按约定完成灯组制作安装，同时，外地元宵节灯展也因疫情取消。两边因为灯组制作款的支付问题产生了纠纷。于是，彩灯企业向四川省德途律师事务所公益服务团队进行咨询。

“我们详细了解基本情况和双方争议焦点，组织律师对不可抗力相关法律规定及适用问题进行了研究。”德途律师事务所高级合伙人廖涛说，按照全国人大常委会、最高法发布的指导意见，在这起案件中，疫情防控措施构成不可抗力，彩灯企业对于其难以继续按约定履行合同的情形，应按照公平和诚实信用原则及时通知外地企业，经双方协商解除合同，对于已完成的灯组制作安装费用，外地企业应当按照合同约定支付相应价款。

在德途律师事务所的帮助下，彩灯企业起草了法律函件。通过协商，两家企业达成协议解除合同，外地企业也按实际工程量支付了灯组款项。

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 07 版）