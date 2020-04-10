疫情无国界，中意联合抗疫网络论坛成功举办

2020年4月9日，由中央广播电视总台中国国际电视台（CGTN）特别节目“全球疫情会诊室”举办，中国罕见病联盟、北京协和医院、意大利圣拉斐尔研究医院、意大利米兰尼瓜尔达医院联合发起，东沛制药承办的中意联合抗疫网络论坛顺利召开。北京协和医院党委书记、副院长，中国罕见病联盟副理事长张抒扬教授，中国驻意大利大使馆代表姚良军，意大利驻华大使馆卫生部代表Dr. Giusi Condorelli，意大利圣拉斐尔研究医院科学部主任Dr. Gianvito Martino、意大利米兰尼瓜尔达医院神经学主任Dr. Michele Angelo Spinelli 等嘉宾“云聚一堂”，分享中国新冠肺炎科学诊疗防控方案及经验，帮助意大利及更多地区和国家有效开展疫情防治工作，为遏制疫情全球扩散贡献力量。

中意联合抗疫网络论坛

中国驻意大利大使馆代表姚良军表示，“中意两国的友谊源远流长，意大利在新冠肺炎疫情初始毫不犹豫地给予中方真诚的帮助和支持。现在意大利处于疫情防控关键时期，中方也报之以李，第一时间向意方派遣医疗专家团队和急需物资，持续与意大利同仁分享和交流中国防治经验。期望在两国共同努力下，意大利早日控制住疫情，迎来疫情拐点。

意大利驻华使馆卫生部代表Dr. Giusi Condorelli表示，“意大利与中国在医疗健康领域一直有着密切的交流和互动，此次网络远程学术论坛就是很好的例证。在此紧急时刻，非常感谢中国的医生慷慨分享宝贵经验，我相信在携手应对疫情的努力中，中意友谊将更加坚固，合作维度将更加宽广。”

疫情无国界 中国经验助力全球抗疫

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，累计确诊病例持续增加，意大利的疫情发展尤为牵动人心。中国作为最早遭遇新冠疫情，全面开展阻击并将疫情有效控制的国家，其防控、救治经验可为意大利及世界其他国家提供借鉴。而北京协和医院作为国家援鄂抗疫医疗队之一，自1月25日起派出三批共计186名队员，持续奋战在疫情防控、科学救治一线，负责重症监护室（ICU），承担着病情最危重患者的救治任务，积累了丰富的抗疫经验。

目前，北京协和医院医疗队仍然坚守在前线，全力打好最后的“攻坚战”，在繁忙的援鄂抗疫之余，也积极投入到全球疫情会诊室，与来自美国、欧洲、澳大利亚、加拿大、以色列、肯尼亚等世界各地抗疫一线的医务人员分享抗疫经验。在中意会诊专场，张抒扬教授带领着来自北京协和医院的吴东医生、范俊平医生、丁欣医生、谢静医生、谭骁医生、肖盟医生等一直奋战在一线的医生，与意大利米兰疫情较严重地区中最大的两家核心医院，意大利圣拉斐尔研究医院专家团队、意大利米兰尼瓜尔达医院神经学主任就联合抗疫进行了视频连线。

北京协和医院专家团队参加中意联合抗疫网络论坛

在此次会诊中，北京协和医院专家团队详细介绍了中国新冠肺炎预防，治疗及后期康复等方面的主要措施。

预防：预防感染新冠病毒关键仍然在于防护，包括戴口罩，避免密切接触等。

治疗：将患者分为三类。I 期：大部分患者仅有发热、咳嗽等症状，没有器官功能损害，仅需要隔离和对症支持治疗；II期：约10%-20%的患者需要住院、吸氧、输液和营养支持治疗，这部分患者病情进展的风险较高，需密切观察，避免过度应用无创通气而延误气管插管；III期：少数患者病情危重，病死率较高，治疗措施主要是积极的综合治疗和护理，并对符合指征的患者进行及时的插管和机械通气，必要时俯卧位通气。

此外，张抒扬教授团队还分享了他们发表在《新英格兰医学杂志》上的报道，新冠病毒可以通过自身免疫机制造成血栓，建议对于所有的重症患者，均筛查D-dimer等凝血指标，排除弥散性血管内凝血（DIC），必要时及时应用低分子肝素进行抗凝治疗。并强调现阶段将重症患者的救治希望寄托在单个药物上是不现实的，综合药物、营养和支持疗法才是正确的解决方案。

后期康复：患者出院后居家还要隔离2周，密切观察有否发热症状，同时逐步通过物理治疗、循序锻炼以及中医调养，来帮助肺功能恢复。

张抒扬教授及团队将在疫情前线临床救治过程中，累积总结的宝贵经验和方法倾囊相授，她表示，“疫情无国界，人类在病毒面前已成为命运共同体。中国愿意将抗击疫情的经验，以积极而开放的态度向国际分享，以中国大爱助力全球抗疫。”

北京协和医院党委书记、副院长张抒扬教授与意大利专家交流抗疫经验

在新冠肺炎防治的交流探讨中，意方专家提到了人工智能在抗疫中的作用：由东沛制药开发的智能抗病原体超级计算平台Exscalate，正与包括中国科学院上海药物研究所在内的18个研发机构共同合作，筛选具有潜在治疗效果的候选分子，用于研发抗疫药物，该项目已经获得欧盟Horizon 2020项目[1]研发资助。

里程碑合作探索中意医疗健康交流新模式

一直以来，中国和意大利在各个领域都密切合作，互通有无，携手共进，建立了深厚的友谊，意大利更是首个加入“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国。在此次“全球疫情会诊室”活动之前，中国罕见病联盟与东沛制药通过线上“云签约”正式达成战略合作，双方将以神经营养性角膜炎单病种为切入点，携手推进中国眼科罕见病临床诊疗和疾病管理综合能力建设，加强中国眼科罕见病患者的用药保障及管理，从而更好地解决患者未被满足的需求，改善患者诊疗现状和生活质量。

中国罕见病联盟与东沛制药正式签署战略合作

在签约仪式上，中国罕见病联盟执行理事长、中国医院协会副会长李林康指出，“本次与东沛制药达成战略合作，是中国罕见病联盟和眼科领域企业的首次合作，对眼科罕见病诊疗保障体系的建设和发展意义深远，也进一步增进了中意两国在医疗健康领域的交流，为两国多领域合作探索了全新的模式。希望此次携手能切实地提升我国眼科罕见病的防治水平和保障能力，让更多罕见病患者感受到生命的美好与希望。”