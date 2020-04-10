高铁上不妨“食不言”

日前，因在高铁上摘下口罩吃饭，几位乘客起了冲突。围绕于此，网友也吵得不可开交：一方认为，长时间旅程，吃点东西怎么了？另一方则反驳，密闭空间摘口罩吃饭，会增加交叉感染风险。

平心而论，两边说法都有道理。疫情还未结束，谨慎一点是必须，当然也不用杯弓蛇影。依照规定，高铁并没禁食。而随着复工复产加速，车厢人流密度渐渐上来，不吃饭或限定大家分时分区吃饭，只怕也难操作。再进一步看，不只在高铁、航班上，如今很多餐馆都已开放堂食服务，不让顾客摘口罩，又怎么做生意？

因“疫”废食虽不足取，但疫情之下在公共场合怎么吃饭，确是一个值得琢磨的现实问题。有效防疫要讲科学、讲理性。破解上述分歧，也该由此入手。所谓飞沫传播，即病原体由传染源通过咳嗽、喷嚏、谈话排出的分泌物和飞沫，使易感者吸入受染。也就是说，吃饭行为本身并不是飞沫的传播方式，不必过度焦虑。在公共场合，摘下口罩独自埋头吃饭，同时与他人保持距离、不聊天，就会极大降低飞沫传播的风险。

长远来看，眼下有关“公共场合怎么吃饭”的讨论，也不只是“疫情限定”。经过一疫，全社会都在反思一些习焉不察的行为习惯。在笔者看来，“食不言、寝不语”有必要再次重申强调。有专家指出：说话交流易产生飞沫，而大声吵嚷更会将飞沫喷远达6米。从这个意义上说，平时吃饭不聊天，讲话不粗声大气，喷嚏咳嗽掩住口鼻，既是最简单的防护，也是人人可以养成的习惯。这不仅是防疫之需，也是文明之需。

抗击疫情也是淬炼文明素养的熔炉。坚持疫情期间养成的好习惯，在今后的每一个日常里从我做起、从小事做起，不仅能减少矛盾、化解分歧，还能推动社会文明不断进步。