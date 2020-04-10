预约制可以在生活中推广

疫情期间，原本只在特定场合推行的预约制在生活中遍地开花——下馆子要预约，理发要预约，逛公园也要预约……尽管多了一个环节，但人们悄然发现，凡事有“约”之后，生活日程变得更有规划了，许多公共场所的秩序更加井然了。

疫情发生以前，一些景区、医院、博物馆已在实行预约制，有计划地对服务人数进行总量管理。只是彼时并非强制，许多人嫌关注公众号、登记个人信息麻烦，遂绕“约”另行。如今在安全的倒逼下，预约制渗透到生活的方方面面。事实也证明，第一次预约或许费点事儿，但之后无需重复操作，戳戳手机就都安排上了。对消费者来说，能够有效减少排队时间，服务体验更加舒适从容；对供给方来说，亦能有效统筹和调节社会资源，提高服务质量和水平。

预约制益处颇多，不妨从防疫应急成为生活常态。身处万物互联的今天，随走随约的条件已经具备。一来，大数据应用广泛，根据商业指标测算需求总量，立足“用户画像”、服务特点合理分配资源，技术门槛并不高。二来，智能手机已经普及，触网的简单便捷为技术落地创造更多场景。就拿理发行业来说，之前很多人觉得需求零散，没法系统性预约管理。但近些年，流程标准、线上预约的理发机构不断涌现，双方都深感便利。

习惯成自然，坚持下去就会积淀为一种文化。预约体现着强烈的时间管理意识，既然在疫情期间尝到甜头，不如趁热打铁，让更好的时间管理能力惠泽大家的生活与工作。