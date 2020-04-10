星巴克预计第二财季利润减半

据外媒报道，美国咖啡零售连锁企业星巴克8日预计，公司第二财季利润将减少一半，原因是新冠肺炎疫情持续导致美国和中国两大市场的销售大幅下滑。

星巴克预计，截至3月底的第二财季经调整后每股盈利为32美分，与去年同期的60美分相比大幅下滑46.7%。星巴克还调整了对整个2020财年的业绩预期，主要是受到疫情的影响。星巴克预计2020财年的营收增幅将在6%至8%，全球同店销售增幅将在3%至4%之间。星巴克定于4月28日公布其第二财季业绩。

在星巴克最大的市场美国，星巴克预计，第二财季美国同店销售将下滑3%，因为疫情在该财季最后三个星期迅速产生影响。第二财季截至3月11日，美国同店销量上涨了8%。但在3月12日过后，星巴克的销售迅速下滑，销售主要通过汽车取餐和外卖形式进行。3月最后一周，星巴克只有44%的门店正常运营，同店销售大幅下滑60%至70%。

在星巴克的第二大市场中国，受临时闭店、营业时间缩短和人流量减少等因素影响，第二财季同店销售下滑50%。在2月中旬，星巴克的同店销售额大幅下滑90%。3月最后两周，同店销售下滑了42%。

不过，目前星巴克在中国的业务正在逐步恢复，95%的门店已经恢复营业。2月，星巴克在中国的销售整体下滑78%，3月整体下滑64%。星巴克预计，未来两个季度业务将完全得到恢复。

星巴克表示，将暂停其股票回购计划，但表示不会减少股息。星巴克之前计划回购4000万股股票。星巴克表示，考虑到公司的金融实力，相信星巴克在应对当前危机时能够维持适当的流动性。

截至8日收盘时，星巴克股价今年以来已经下滑近20%，市值约为840亿美元。