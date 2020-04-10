分餐不分爱，让公筷公勺成为餐桌新风尚

让分餐制来得更猛烈些

关于分餐，我早就想分了，却不敢说出来，怕遭人说：矫情，就你讲卫生！

对于共食，也就是不分餐这个事，几年之前，我曾有所觉察。再往前，无感。原因大概就是习焉不察。有的事，明明是很荒谬的，但习惯了就无感了。几年前，一个朋友邀我去吃饭，到了聚餐的地方，我一下傻眼了：一大桌我不认识的人围着一个大锅和其他的一些菜。当大家的筷子纷纷举起又落在锅里时，我难免疑问：我们互不相识，怎可以这么放心地在一个锅里共食？

这种疑问，我不是第一次有，在不是吃火锅，而是那种一人一套餐具的时候，有时我也有过这样的疑问：万一我夹菜时，碰着了别的菜但又没有夹入自己碗中，那菜被别人夹走后，那不就……反之亦然。于是，就在这样的不求甚解之中，我一次又一次地聚餐、聚餐……我有所保留的就是：如果看见谁用自己筷子在一道汤菜里夹过了，我就不再吃那道菜。我现在出去吃饭，饭菜的好坏是一回事，倒是我对店家的好感度，往往随着其在每一道菜边搭配的公勺数量而增加，配公筷的似乎还没见有。虽然，我隐隐的盼望是能有。

2020年，新冠肺炎疫情不期而遇，病毒把一个重要命题不由分说地推到了人们面前：分还是不分？这是一个问题，而且是一个与生命健康攸关的问题。病毒的传染性那么强，可经由唾液传染。现在，我们要减少各种可能的传播途径，而共食就是其一。于是，分食的呼声愈“喊”愈烈，各方面都在大声疾呼，有来自卫生防疫专家、媒体、社会组织、机构的……疫情是危机，如果能经由此危难，触动改变我们那些不那么健康的行为和生活方式，也算是危转机之一吧。

分餐制，许多人以为是西餐之道，但有考证说我们的古人早就是分餐制了，只是近世某个朝代才改为共食。这让我想起那句话：“世易时移，变法宜矣。”我们的祖先那么聪明通达，可以因时而制，我们当然也不能做固守成规的子孙。

我畅想的是：待疫情过后，我和朋友同事去聚餐时，店家都已经实行了分餐制。其实，也简单，多来些公筷、公勺就是了。而在家里，我家已经是公筷加流水各洗各碗筷了。

我们总是期待有神奇的疫苗包治百病，可是，为什么不思改变我们不良的生活方式呢？社会发展到今天，分餐的物质条件和观念基础都已经具备，分餐正当其时。分吧，分吧，让分餐制来得更猛烈一些吧！（舟子）