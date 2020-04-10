以“一点敬意”向中国力量的贡献者致敬

2020年4月7日，第71个世界卫生日，我国将今年世界卫生日的宣传主题定为“致敬医护、共抗疫情”。北京时间4月8日0时，英雄之城武汉在经历了76个日夜的鏖战后正式解封。经历寒冬迎来早春，在暗夜中盼望黎明，这是浴火重生的中国率先吹响全世界共同抗击疫情的反攻号角，让全世界的人民在世界卫生日这一天看到胜利的希望！

当新冠肺炎疫情在神州大地肆虐，医务工作者们白衣执甲，或冲锋在前，或坚守后方，用自己的专业知识与奉献精神，筑起保卫人民生命健康最牢固的屏障。他们经历了风险，经历了艰难与别离，誓死不退。为向全国医务工作者表达关怀与敬意，在国家卫生健康委人口文化发展中心、中华慈善总会指导下，中华慈善总会新闻界志愿者慈善促进工作委员会、中国家庭报社、中国医师协会健康传播工作委员会、中国广告协会联合发起“一点敬意”公益活动，号召全社会长期持续关爱医务工作者。

4月8日晚8点，“一点敬意”公益活动如期启动，活动由北京电视台主持人春妮主持，连线中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组专家李兰娟、国家卫生健康委相关司局负责人、活动发起单位和爱心企业代表进行访谈；影视演员白宇、岳丽娜、郭晓婷担纲公益大使对话医护人员代表。

共忆援鄂

李兰娟：让和谐的医患关系发扬光大

疫情发生之后，全国各地支援湖北的援鄂医疗队员多达4.26万人。这是一个庞大的数字，而他们每一个人都有一份独特的“湖北记忆”。

浙江省中医院呼吸科副主任医师江立斌与主持人连线讲述自己援鄂的经历

江立斌是浙江省中医院呼吸科副主任医师，大年初一，他就作为浙江省第一批支援武汉医疗队队员入驻武汉市第四医院古田院区新冠肺炎隔离病区。在入驻定点医院的浙江省所有援鄂医疗队中，江立斌所在的第一批援武汉医疗队以人数不到1/10的队员完成了近30%的工作量。回忆起这次的经历，他印象最深刻的就是武汉人民的坚强：当地的医务人员长时间超负荷工作，为疫情阻击战赢得了宝贵时间；一位危重患者用自己仅存的力气在纸条上写下“遗体捐献给国家”......

疾控工作也是这次疫情中非常关键的一环。湖南省疾病预防控制中心传染病预防控制科副科长、援鄂医疗队成员罗垲炜，从1月中旬就奔波在三湘四水，从事新冠疫情防控工作，2月11日主动请缨支援黄冈。他表示，疾控人要对病例进行面对面的直接调查，甚至采样过程中会直接接触病例的样本和病毒，感染风险很大，但他和同事们没有人退缩。此外，他还要负责防控培训及对疫情数据的实时整理和分析，为政府决策提供科学依据和建议。在写给女儿的家书中，他说：“亲爱的女儿，你要知道，岁月静好，总要有人默默守护；重任在前，总要有人坚毅前行。相信慢慢长大的你，会明白这句话的意义。”

主持人春妮连线李兰娟院士

中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组专家李兰娟表示，病人能康复出院，是医务工作者最大的欣慰。这次疫情中广大医务工作者主动请缨，体现了白衣天使救死扶伤的高尚品德，赢得了社会各界的尊重，今后这种和谐的医患关系定能发扬光大。她还透露，接下来将继续关注疫情，并加快疫苗研发，全面推进科研工作，让中国经验继续为抗击疫情出力。

在过去的76天中，社会各界都全力支持湖北，其中包括许多具有社会责任感的企业，蒙牛集团就是其中一员。据蒙牛集团总裁卢敏放介绍，疫情发生以来，蒙牛集团已累计捐赠7.4亿元款物，携手中华慈善总会设立了“抗击疫情蒙牛专项基金”，并为一线抗疫人员提供补助、奖励、救济支持。他表示，全国4.26万名援鄂医护人员将免费获得蒙牛集团提供的牛奶一年，并终身享受折扣。

“一点敬意”公益活动的发起方之一、中华慈善总会副会长刘伟表示，这次的疫情也是对慈善机构的一次考验。“疫情期间，我们每个人都关注着一线医务工作者的事迹，向他们表达‘一点敬意’是很有必要的。”刘伟说，“为了号召全国各地支援武汉，中华慈善总会发挥了自己的作用，期待日后会有越来越多的人行动起来。他说，慈善源自中国传统文化，一定程度上能够促进社会道德的提升。”

在这次的抗击疫情的战斗中，除了援鄂医疗队的4.26万成员，更多的医务工作者坚守在所在地，在自己岗位上与病毒搏斗。

在湖北当地，华中科技大学各附属医院成为战疫的主战场。同济医院护心小分队队员、心内科副主任医师周宁回忆，本着“应收尽收”的原则，“硬骨头”从发热门诊转移到ICU病房。时间就是生命，ICU医生永远在与时间竞速。

38岁的刘萌萌是山东省郯城县第一人民医院感染科的一名护士长。1月25日，医院下达抗击疫情的命令，同时发热门诊的病人突然增加，有着16年工龄、6年病区管理经验的她义无反顾地投入到琐碎繁杂的抗疫工作中，每天既要管理护理团队，还要负责物资的清点、调配及人员的培训、安排等，大到设备器材的调试，小到病人的一份盒饭，她都亲力亲为。

刘萌萌说：“生命重于泰山，守护人民群众生命安全和身体健康就是守护每一个医务工作者的初心。能为郯城的疫情防控做点贡献，我觉得很有成就感。”

中国广告协会会长张国华表示，疫情暴发以来，中国广告协会高度重视面向全国人民的战疫宣传工作，春节期间便联合国家卫生健康委卫生健康文化推广平台、中国家庭报等有关机构，共同发起抗击疫情公益宣传行动，推出“非常时期，过不一样的春节”系列公益广告、明星形象“口罩”系列公益广告、《向医护人员致敬》公益广告等。作为“一点敬意”公益活动的发起方之一，中国广告协会将继续发挥行业引领作用，不断整合创意作品与媒体资源，继续号召全社会关心、关爱医护人员、共同营造和谐医患关系。

抗击疫情之战取得阶段性胜利，同样离不开社会力量的支持。爱康国宾健康体检管理集团有限公司创始人、董事长兼CEO张黎刚在连线中说道，作为一家在健康行业深耕的企业，爱康有责任在疫情期间这样的特殊时期做出些许贡献。所以他们组织了自己的医护人员作为志愿者奔赴湖北抗疫一线。张黎刚认为，在祖国和人民最需要的时候，全国广大医护工作者们展现出了高贵的品质和崇高的精神，社会和公众应该更加尊重我们的医护工作者，让社会更加和谐。

共瞻未来

张志强：医护人员是全民健康的中流砥柱

虽然现在仍未到放松警惕的时候，但常态化生活已值得期待。不过，医务工作者的战斗并不会随之消失，救死扶伤，为了人民大众的生命安全和身体健康与病魔乃至死神搏斗，是他们不变的使命。而全社会的敬意，也不应随着疫情平息而消弭，我们应当更加关爱、理解、支持他们，让“一点敬意”绵延不绝。

▲国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强

国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司副司长张志强指出，党中央已经将健康中国上升为国家战略，在通向全民健康的道路上，广大医护工作者自然扮演着中流砥柱的角色。在抗击疫情的战斗中和平时的工作中，有很多医务工作者长时间超负荷工作，工作压力和强度都非常大。关注我们的医务工作者，就是关注我们全社会的健康和稳定。在2020年的春天启动“一点敬意”公益活动，就像播下一颗包裹着爱和敬意的种子。

▲中国家庭报社社长、总编辑张红苹

中国家庭报社社长、总编辑张红苹表示，发起“一点敬意”公益活动是为了帮助爱心企业实现回馈社会的初心，希望这一公益项目可以长期运营下去，将更多爱心企业汇聚在一起，共同向中国力量的贡献者们致敬。

▲博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局副局长刘哲峰

博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局副局长刘哲峰透露，在疫情期间，乐城派出医疗队奔赴湖北战疫一线。为致敬奋斗在抗疫一线的医护工作者，乐城将在近期调集相关资源，发挥特色优势，为奔赴战疫一线的医护人员举办一场集体婚礼。同时，乐城已经预留出一定数量的5天6晚的酒店套房，免费提供给参与到一线抗击疫情的医护工作者和他们的家人。刘哲峰表示，在这个时候发起“一点敬意”这样的活动，具有非常特别的意义。

“请一定平安回来，带着春风满面。把欠下的爱和思念，都好好说一遍......”伴着“一点敬意”公益大使白宇参与演唱的抗疫歌曲《平安回来》，“一点敬意”启动仪式圆满落幕。