“东风好作阳和使，逢草逢花报发生。”2020年的春天如约而来，为美丽中国穿上簇新的花衣。

从塞北到江南，从内陆到沿海，春日和暖普照神州大地，春风徐徐唤醒桃红柳绿，春雨细细滋润万里沃野，春花灿烂招引蜂恋蝶舞。中华大地上，万物复苏的各种声响汇成一曲曲振奋人心的春日序曲，姹紫嫣红的各种色彩织就一匹匹五彩绚烂的春色锦缎，播种插秧的各种忙碌绘成一幅幅生机勃勃的春耕卷轴。

最是一年春好处。对中国人而言，和煦春光、良辰美景怎忍闲抛虚掷？趁着大好春光，携一二好友，带一家老小，出门踏青，是中国人传承几千年的习俗。

今年春天很特殊。春节前夕，新冠肺炎疫情在中国突如其来，打乱了所有人的生活节奏，也打乱了不少人在这个春天的出行计划。因为疫情防控需要和国际航运影响，很多人选择改变计划、待在原地、宅在家里。其中，有一个特殊群体，他们是春节前回国探亲的海外侨胞和归侨侨眷。对他们而言，这是多年来在祖（籍）国和家乡待得时间最长的一个春天，也是多年来备感温暖的一个春天。

人们并没有错过春天。3月份以来，中国疫情防控形势持续好转，生产生活秩序加快恢复。多地解封，禁足结束。4月8日，经过76天的坚守，武汉正式“解封”，江城迎来重启。走出家门，人们惊喜发现：春天就在门外，踏青正当其时。尽管疫情的阴霾尚未散尽，但人们已经在口罩的严密防护下，开始小心翼翼地走向春天、拥抱春天。

瞧！江南的油菜花田里游人多起来了；各地的大小公园里逐渐热闹起来了；草地上，野营的帐篷扎起来了；蓝天上，上下翻飞的风筝飘起来了；樱花树下，灿烂笑容被相机定格成美好芳华……沐浴春光，人们积蓄一冬的沉闷一扫而空。

对回“家”的海外侨胞和归侨侨眷而言，家乡这个春天弥足珍贵。

心静。因为疫情防控需要，很多回国探亲的侨胞，没有了往年亲朋好友的聚会宴请。他们安静地宅在家里，读书、健身、陪伴家人，耳边难得清静，胸中少了杂念。当他们再次走出家门，发现这个春天比往年更多了一份纯净的美。这份纯净源于一份心静。

温暖。疫情发生以来，回“家”的侨胞不仅自己捐款捐物、参与社区志愿服务，还积极联系海外侨胞，对接捐赠医疗物资，支援国内抗击疫情；当疫情在全球多点暴发后，又积极在国内筹集物资、驰援海外。参与战疫，他们不止一次感受温暖大爱，不止一次因感动而哽咽落泪。

亲近。今年春天，是回“家”的侨胞亲近家人、亲近故乡、亲近祖（籍）国最难得的机会。漂泊海外多年，他们终于有大把时间和家人朝夕相处，终于有机会和亲朋好友视频电话畅聊叙旧，终于有机会和父老乡亲一起谈谈家乡变化，终于有机会在再和这片曾经养育自己的土地亲密接触，终于有机会品尝久违多年、承载乡愁的美食，终于有机会好好看看祖（籍）国的大好河山和发展成就。

战疫壮举、泪目瞬间、春日盛景、亲人叮咛……这个春天的一切，都深深烙印在中国人的脑海里，成为每个人铭记一生的记忆。

春暖花开，最艰难的日子终将过去。让我们共同祈愿：春和景明，万象更新；中国无恙，世界安好！